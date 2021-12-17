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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun asgari ücret çelişkisi! 5376 TL olmalı dedi ama kendi belediyelerine 4500 TL verdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.12.2021
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun asgari ücret çelişkisi! 5376 TL olmalı dedi ama kendi belediyelerine 4500 TL verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir yaman çelişkiye daha imza attı. Partilerinin idaresindeki belediyelerde asgari ücretin 4 bin 500 lira olacağını duyuran Kılıçdaroğlu, önceki gün asgari ücretin 5376 liranın üzerinde olması gerektiğini söylemiş, hükümeti hedef almıştı. İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamayla 2022 yılı asgari ücretinin net 4 bin 253 liraya yükseltildiğini duyurdu.

Gelişme sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partilerinin idaresindeki belediyelerde asgari ücretin 4 bin 500 lira olacağını açıkladı.



DÜN İKTİDARI HEDEF ALMIŞ VE 5 BİN 500 LİRADAN FAZLA OLMASINI İSTEMİŞTİ
CHP lideri, geride kalan gün asgari ücreti dolara endeksleyerek 5 bin 376 liranın üzerinde olması gerektiğini söylemiş ve iktidarı hedef almıştı.



Kılıçdaroğlu, gün içinde yaptığı asgari ücrete ilişkin değerlendirmesinde, "Verilen oranı küçümsemiyoruz" diye konuşmuştu.

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