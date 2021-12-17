CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun asgari ücret çelişkisi! 5376 TL olmalı dedi ama kendi belediyelerine 4500 TL verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamayla 2022 yılı asgari ücretinin net 4 bin 253 liraya yükseltildiğini duyurdu.



Gelişme sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partilerinin idaresindeki belediyelerde asgari ücretin 4 bin 500 lira olacağını açıkladı.