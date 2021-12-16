Son dakika: Yeşil kategoriye bir çizik daha!









BİRİ YEŞİL KATEGORİDE YER ALAN, TERÖRİSTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU!

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Mardin Bölgesinde sözde Eyalet ve YPS Sorumlusu olarak faaliyet yürüten ve Terörden Arananlar Listesi'nde 2 milyon TL ödülle Yeşil kategoride aranan, Hira kod adlı Deniz Orak adındaki terörist olduğu tespit edildi.