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Haberler Galeri A Haber Eren Kış-6 operasyonuna katıldı! Tuğgenaral Nurettin Alkan operasyonu anlattı

A Haber Eren Kış-6 operasyonuna katıldı! Tuğgenaral Nurettin Alkan operasyonu anlattı

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında icra edilen Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonu'nda 9 terörist etkisiz hale getirildi. A Haber Yurt - İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak operasyon bölgesine gitti. Operasyonu yöneten Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan ile bölgeyi gezdi. Operasyondaki son durumu aktardı.

A Haber
Giriş Tarihi: 07.12.2021 14:56 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 14:57
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A Haber Eren Kış-6 operasyonuna katıldı! Tuğgenaral Nurettin Alkan operasyonu anlattı

Dağlık ve ağaçlık olan bölgeye giden A Haber ekipleri, bölgenin teröristlere nasıl dar edildiğini ekranlara taşıdı.

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A Haber Eren Kış-6 operasyonuna katıldı! Tuğgenaral Nurettin Alkan operasyonu anlattı

2021 yılında terör örgütü PKK'ya çok ağır darbe vuruldu. Bölge güvenlik güçleri sayesinde teröristlere dar edildi.

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A Haber Eren Kış-6 operasyonuna katıldı! Tuğgenaral Nurettin Alkan operasyonu anlattı

Bölgede yürütülen mücadeleyi yöneten Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan A Haber'e anlattı.

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A Haber Eren Kış-6 operasyonuna katıldı! Tuğgenaral Nurettin Alkan operasyonu anlattı

Tuğgeneral Nurettin Alkan şöyle konuştu:

Burası Çiçekli-Hozat bölgesi olarak geçiyor. Bizim operasyon sahamız Hozat ve Ovacık arasındaki noktalar.

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A Haber Eren Kış-6 operasyonuna katıldı! Tuğgenaral Nurettin Alkan operasyonu anlattı

Bölgede operasyona 16 Kasım'dan beri devam ediyoruz. 3 bine yaklaşık personel operasyonlarda görev yapıyor.