Eren Kış-11 Operasyonu’nda sığınak ve mühimmat ele geçirildi

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, terörle mücadele harekatı kapsamında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının barındığı değerlendirilen Şenyayla bölgesinde 2-4 Aralık tarihleri arasında JÖH, PÖH, komando, iç güvenlik birlikleri, güvenlik korucuları ve özel ihtisaslı tim ve unsurlarından oluşan toplam 52 tim ve 806 personel ile 2 S70 genel maksat helikopteri ve 2 Atak taarruz helikopterinin katılımı ile büyük çaplı operasyon icra edildiği belirtildi. İcra edilen operasyonda 8 farklı noktada 1 sığınak, 2 basma düzenekli EYP, 8 pil bağlanmış şekilde kablo düzenekli fünye, 22 adet çeşitli çaplarda hafif silah mühimmatı, 1 şarjör, 5 adet örgütsel doküman, 1 yazıcı, 14 kalem pil, 1 hücum yeleği, 22 giyim malzemesi, 50 tıraş ve kişisel bakım ile temizlik malzemesi, 9 mutfak malzemesi, 13 hırdavat malzemesi, muhtelif miktarda kamuflaj maksatlı kullanıldığı değerlendirilen haki renkli kumaş ele geçirildi. Terör örgütlerine karşı mücadeleye vatandaşların desteği doğrultusunda azim ve kararlılıkla devam edileceği ifade edildi.

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