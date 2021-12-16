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Fransız AFP'den Türkiye haritası skandalı! İHA haberinde hedef gösterdiler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.12.2021 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021
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Fransız AFP’den Türkiye haritası skandalı! İHA haberinde hedef gösterdiler

Türkiye'nin dünya çapında ses getiren teknoloji harikası SİHA'ları Fransa'da gündem olmaya devam ediyor. Fransız AFP haber ajansı SİHA'ları hedef alarak yeni bir skandala imza attı. Türk SİHA'larına dünya çapında bir ilgi olduğunu belirten AFP, söz konusu haberdeki haritada İstanbul ve Trakya'yı böldü.

Paris merkezli AFP haber ajası bir skandala imza attı. Dünya genelinde Türk SİHA'larına olan ilgiyi gündeme getiren haberde kullanılan haritada, İstanbul'un bir bölümü ile Trakya, Türkiye haritasından çıkarıldı.

Fransız AFP haber ajansı, birçok bölgedeki çatışmalarda sahada etkin rol oynayan ve bir anda dünya kamuoyunun dikkatini çeken Türk SİHA'ları ile ilgili hazırladığı haberinde büyük bir skandala imza attı. "Türk SİHA'larına talep" başlıklı bir harita yayınlayan ajans İstanbul'un bir bölümü ve Trakya'yı Türkiye haritasından çıkardı.

BÜYÜK SKANDAL

Dünya genelinde Türkiye'nin SİHA'larına olan ilgiyi gündemine taşıyan AFP haber ajansı, Polonya'dan Fas'a Kazakistan'dan Angola'ya, kadar birçok ülkenin SİHA'lara gösterdiği ilgiye dikkat çekti. SİHA'lara ilişkin söz konusu ülkelere bir harita üzerinde yer verilirken, büyük bir skandala imza attı.

TÜRKİYE'YE AİT DEĞİLMİŞ GİBİ GÖSTERDİLER

"Türk SİHA'larına talep" başlıklı haritada, "İstanbul'un Avrupa Yakası ile Trakya bölgesi, Türkiye'ye ait değilmiş gibi" gösterildi. Harita üzerinden yapılmaya çalışılan algı operayonu, yoğun tepkilere neden oldu.

France 24'te yer alan haberde, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kıta liderlerinin İstanbul'da yapacağı büyük toplantı öncesinde Afrika ülkeleriyle savunma bağlarını derinleştiriyor." denildi.

Kıta ülkeleriyle hızlı gelişen ilişkilerin bir sonraki aşamasının güvenlik olduğu, Ankara'nın Somali'de halihazırda askeri üssünün bulunduğu ve Fas ile Tunus'un eylül ayında ilk Türk SİHA'larını teslim aldığı belirtildi.

Türkiye'nin Afrika'daki rolü ve SİHA'larına olan ilgi tüm dünyada olduğu gibi Fransa'da da yakından takip ediliyor. Bugün başlayacak olan 3'üncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi Fransız basınının gündeminde... France 24'te yer alan haberde, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kıta liderlerinin İstanbul'da yapacağı büyük toplantı öncesinde Afrika ülkeleriyle savunma bağlarını derinleştiriyor." denildi.

SİHA'LARA YOĞUN İLGİ FRANSA'NIN GÜNDEMİNDE

Angola'nın, Erdoğan'ın ekim ayında bu ülkeye yaptığı ilk ziyarette SİHA'lara ilgi gösteren son ülke olduğu ve Türkiye ile Etiyopya arasında da askeri iş birliği anlaşması imzalandığı aktarıldı. Cenova Üniversitesi'nden uluslararası ilişkiler araştırmacısı Federico Donelli, "En önemli sektör savunma sektörü çünkü bu yeni bir varlık." dedi.

"TÜRK SİLAHLARINA İLGİ TAVAN YAPIYOR"

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'ne göre, 2015-2019 yılları arasında Rusya'nın kıtanın ithalatının yüzde 49'unu oluşturan Afrika silah pazarında baskın oyuncu olduğu belirtilerek, "Ancak Türk silahlarına ilgi tavan yapıyor." ifadesi kullanıldı.

"HERKES SİHA'LARI SORUYOR"

TB2 Bayraktar'ın, Libya ve Dağlık Karabağ'da çatışmaların kaderini değiştirmesiyle birlikte yoğun talep gördüğü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekim ayında Angola, Nijerya ve Togo'ya yaptığı ziyaretlerden sonra "Afrika'da nereye gitsem herkes SİHA'ları soruyor." sözü hatırlatıldı.

SAVUNMA VE HAVACILIK İHRACATINDA ARTIŞ

Türkiye'nin Afrika kıtasına gerçekleştirdiği satışlarla ilgili olarak ise Etiyopya'ya savunma ve havacılık ihracatının, Ocak-Kasım arasında 94.6 milyon dolara yükseldiği belirtildi.

Geçen yılın aynı döneminde bunun 235 bin dolar olduğuna dikkat çekildi. "Angola, Çad ve Fas'a yapılan satışlarda da benzer sıçramalar yaşandı." denildi.

Türkiye'nin Afrika kıtasına gerçekleştirdiği satışlarla ilgili olarak ise Etiyopya'ya savunma ve havacılık ihracatının, Ocak-Kasım arasında 94.6 milyon dolara yükseldiği belirtildi. Geçen yılın aynı döneminde bunun 235 bin dolar olduğuna dikkat çekildi. "Angola, Çad ve Fas'a yapılan satışlarda da benzer sıçramalar yaşandı." denildi.

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