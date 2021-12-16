Fransız AFP’den Türkiye haritası skandalı! İHA haberinde hedef gösterdiler

SİHA'LARA YOĞUN İLGİ FRANSA'NIN GÜNDEMİNDE

Angola'nın, Erdoğan'ın ekim ayında bu ülkeye yaptığı ilk ziyarette SİHA'lara ilgi gösteren son ülke olduğu ve Türkiye ile Etiyopya arasında da askeri iş birliği anlaşması imzalandığı aktarıldı. Cenova Üniversitesi'nden uluslararası ilişkiler araştırmacısı Federico Donelli, "En önemli sektör savunma sektörü çünkü bu yeni bir varlık." dedi.