Bayraktar TB2 Somali semalarında! Türk SİHA’sı hayranlıkla takip ediliyor

TB2'YE İLGİ ARTIYOR

İngiltere, Litvanya, Kazakistan, Irak gibi dünyanın farklı noktalarından birçok ülkenin de ilgisi sık sık medyaya yansıyor.

Tüm bunlara Türkiye'nin ülke dışındaki en büyük askeri üssünün bulunduğu Somali de eklendi.