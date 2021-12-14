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Türk İHA ve SİHA'ları ABD'yi hayran bıraktı: Beklenmedik bir oyuncu çıkageldi

Hava savunma teknolojisinde yeni bir dönem başlatan yerli ve milli İHA-SİHA'lar dünya gündeminde. ABD merkezli Bismarck Analysis 'politik risk danışmanlığı' şirketinin kurucusu Samo Burja, Türk SİHA'larını kaleme aldı. Burja, Türkiye'nin SİHA'ları için "Beklenmedik bir oyuncu çıkageldi, tüm dünyadaki hava gücünü değiştirdi" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 14.12.2021 15:01 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 15:03
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Türk İHA ve SİHA’ları ABD’yi hayran bıraktı: Beklenmedik bir oyuncu çıkageldi
ABD merkezli Bismarck Analysis 'politik risk danışmanlığı' şirketinin kurucusu olan Samo Burja, kaleme aldığı bir raporda Türk SİHA'larını yazdı.
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Türk İHA ve SİHA’ları ABD’yi hayran bıraktı: Beklenmedik bir oyuncu çıkageldi
Burja, "Beklenmedik bir oyuncu çıkageldi ve SİHA'ları tüm dünyada geniş çapta benimsenmesini sağladı" ifadelerini kullandı.
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Türk İHA ve SİHA’ları ABD’yi hayran bıraktı: Beklenmedik bir oyuncu çıkageldi
Türk SİHA'ları dünya gündeminden düşmüyor.
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Türk İHA ve SİHA’ları ABD’yi hayran bıraktı: Beklenmedik bir oyuncu çıkageldi
Güneydoğu Asya, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrupa'da Türk sistemlerine ve insansız hava araçlarıyla ilgilenen çok sayıda ülke var.
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Türk İHA ve SİHA’ları ABD’yi hayran bıraktı: Beklenmedik bir oyuncu çıkageldi
SİHA'larına bir övgü de ABD'den geldi.