Türk İHA ve SİHA'ları ABD'yi hayran bıraktı: Beklenmedik bir oyuncu çıkageldi

Hava savunma teknolojisinde yeni bir dönem başlatan yerli ve milli İHA-SİHA'lar dünya gündeminde. ABD merkezli Bismarck Analysis 'politik risk danışmanlığı' şirketinin kurucusu Samo Burja, Türk SİHA'larını kaleme aldı. Burja, Türkiye'nin SİHA'ları için "Beklenmedik bir oyuncu çıkageldi, tüm dünyadaki hava gücünü değiştirdi" ifadelerini kullandı.