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Haberler Galeri Türk SİHA'sı şaşkına uğrattı! NATO ve AGİT'te gündem gurur kaynağımız: Siz bu konuda niye bu kadar başarılısınız?

Türk SİHA'sı şaşkına uğrattı! NATO ve AGİT'te gündem gurur kaynağımız: Siz bu konuda niye bu kadar başarılısınız?

Antalya'da 'Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı'nda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Polonya'nın ülkemizden SİHA almasıyla ilk kez bir AB ve NATO üyesinin envanterine bu ürünleri katması önemli. Şu anda çok sayıda AB ve NATO üyesi de bu tür ürünlerimize ilgi duyuyor. İsimlerini vermek istemiyorum ama çok sayıda ülkeyle bu anlamda temaslarımız devam ediyor" dedi.

Giriş Tarihi: 04.12.2021 16:33 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 17:08
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Türk SİHA’sı şaşkına uğrattı! NATO ve AGİT’te gündem gurur kaynağımız: Siz bu konuda niye bu kadar başarılısınız?

'Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı', Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm bölgesindeki otelde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği Başkanı Naki Polat ve sektör temsilcilerinin katılımıyla başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türk SİHA’sı şaşkına uğrattı! NATO ve AGİT’te gündem gurur kaynağımız: Siz bu konuda niye bu kadar başarılısınız?

İki gün sürecek konferansın açılışında yaptığı konuşmada, sahada ve masada güçlü diplomasiye dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, sahada güçlü olmadan masada güçlü olunamayacağı, sahada güçlü olmanın yolunun ise yerli, milli, etkin ve bağımsız savunma sanayinin sahibi olmaktan geçtiğini söyledi.

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Türk SİHA’sı şaşkına uğrattı! NATO ve AGİT’te gündem gurur kaynağımız: Siz bu konuda niye bu kadar başarılısınız?

Üç hususa dikkat çeken Çavuşoğlu, "İlk olarak milli bir savunma sanayi ulusal güvenliğimizin olmazsa olmazıdır. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Milli güvenliğimiz için diplomasiyle caydırıcı gücümüzü birlikte kullanmamız gerekiyor.

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Türk SİHA’sı şaşkına uğrattı! NATO ve AGİT’te gündem gurur kaynağımız: Siz bu konuda niye bu kadar başarılısınız?

Kıbrıs Barış Harekatı'na giden süreçte yerli ve milli savunma sanayinin önemini tecrübe etmiştik. Terörle mücadelemizde de bu konuda geçmişte kötü tecrübelerimiz oldu. Müttefikler bile ihtiyaç duyduğumuz ürünlerin ihracında sorunlar çıkarttı. 'Şu malzemeyi şurada burada kullanamazsınız' dediler" dedi.

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Türk SİHA’sı şaşkına uğrattı! NATO ve AGİT’te gündem gurur kaynağımız: Siz bu konuda niye bu kadar başarılısınız?

"YÜZDE 80 VERİMLİLİK ORANINA ULAŞIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vurguladığı gibi kötü komşuların Türkiye'yi ev sahibi yaptığını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Hamdolsun bugün savunma sanayinde yüzde 80 verimlilik oranına ulaşıyoruz. Evet coğrafya belki kaderimiz ama bu millet hiçbir zaman geleceğini başka ülkelerin insafına bırakmamıştır.