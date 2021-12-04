Türk SİHA'sı şaşkına uğrattı! NATO ve AGİT'te gündem gurur kaynağımız: Siz bu konuda niye bu kadar başarılısınız?

Antalya'da 'Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı'nda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Polonya'nın ülkemizden SİHA almasıyla ilk kez bir AB ve NATO üyesinin envanterine bu ürünleri katması önemli. Şu anda çok sayıda AB ve NATO üyesi de bu tür ürünlerimize ilgi duyuyor. İsimlerini vermek istemiyorum ama çok sayıda ülkeyle bu anlamda temaslarımız devam ediyor" dedi.

Giriş Tarihi: 04.12.2021 16:33 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 17:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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