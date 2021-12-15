Son dakika | Bakan Soylu açıkladı! Mağaraya saklanan 6 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi...İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eren-Kış Operasyonları kapsamında dün Mardin'de bir operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyon neticesinde Mardin-Bagok'ta bir mağaraya saklanan 6 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanlığı, Eren Kış-8 operasyonları kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Bagok bölgesinde PKK'lı 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Eren Kış-8 Operasyonları kapsamında, Mardin-Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde; jandarma komando ve JÖH birliklerince, Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 6 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.