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Son dakika | Bakan Soylu açıkladı! Mağaraya saklanan 6 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 15.12.2021 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021
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Son dakika | Bakan Soylu açıkladı! Mağaraya saklanan 6 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi...İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eren-Kış Operasyonları kapsamında dün Mardin'de bir operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyon neticesinde Mardin-Bagok'ta bir mağaraya saklanan 6 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı, Eren Kış-8 operasyonları kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Bagok bölgesinde PKK'lı 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Eren Kış-8 Operasyonları kapsamında, Mardin-Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde; jandarma komando ve JÖH birliklerince, Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 6 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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