Son dakika: 'Zehir' operasyonu! Binlerce litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi
Son dakika haberine göre: Emniyetin yılbaşı öncesi sahte içki ürettiği tespit edilen 60 şüpheliye yönelik ülke genelinde başlattığı "Zehir" operasyonunda 31 bin 343 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı ekipleri, yeni yıl öncesi öncesi piyasaya sahte içki sürerek halk sağlığını tehlikeye atmak isteyen suç örgütlerine yönelik harekete geçti.
Ekipler alkollü içki üretimi yapan yasa dışı imalathaneleri deşifre etmek ve ülke içerisinde satılan sahte/kaçak alkollü içkinin tüketiciye ulaşmasını engellemek amacıyla; sahte/kaçak alkolü içki üretim ve sevkini yapan suç gruplarına yönelik 81 ilde "ZEHİR" kod adlı operasyon başlattı.
Operasyonda; yasa dışı imalathane ve depo olarak kullanılan, yetkisiz etil alkol satışı yapılan 342 adreste arama yapıldı. 60 şüpheli şahıs hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca gözaltı kararı verildi.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, şu ana kadar 31 bin 343 litre sahte/kaçak alkollü içki, 5 bin 220 etiket, 102 adet sahte bandrol ve 61 şişe alkol aroması ele geçirildi.Operasyon ile ilgili çalışmalar devam ediyor.
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