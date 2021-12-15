Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanıyor
Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak. Peki Omicron'a karşı yeni tedbirler alınacak mı? Detayları A Haber muhabiri Arzu Fidanverdi aktardı.
Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 24 saatlik koronavirüs (KOVİD-19) vaka, vefat ve aşılama tablosunu açıkladı.
GÜNÜN RAKAMLARI
14 Aralık'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 21 bin 477 vaka tespit edildi.
Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 181 oldu. Bir günde toplam 358 bin 117 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 24 bin 42 olarak kaydedildi.
GÜNLÜK KOVİD-19 TABLOSU (14 KASIM 2021)
BAKAN KOCA'DAN "KIŞ" UYARISI
Sosyal medyadan açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "KIŞ ŞARTLARINDA hastalığın bulaşması kolaylaşacak. Havalandırması sınırlı, kapalı ve kalabalık ortamlardan mümkün ölçüde uzak durulmalıdır. Aşıların belirtilen sürelere göre yapılmasının daha iyi sonuç verdiği unutulmamalı. Alması tümüyle size bağlı tedbirleri almalısınız." ifadelerine yer verdi.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi.
En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 82,17 oldu.
1. doz ortalaması yüzde 91,14 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 121 milyon 935 bin 289'e yükseldi.
2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 85,5 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.
EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 58,2 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.
13 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU
12 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU
11 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 15 Aralık altın yorumları: Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatları ve son gelişmeler
- Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 bedelli askerlik yerleri ve sevk tarihleri belli oldu mu?
- İstanbul'a kar ne zaman yağacak 2021? İstanbul'a bu hafta kar yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü...
- VGM burs sonuçları 2021 ne zaman açıklanır? 2021-2022 VGM burs sonuçları açıklandı mı? Lisans başvurusu...
- KYK burs ve kredi sorgulama ekranı: KYK burs ve kredi sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? KYK burs sorgulaması...
- Oranlar netleşti! Emekliye ek zam geliyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi kaç TL zam alacak? İşte yeni rakamlar...
- TikTok yasaklandı mı, kapanacak mı? TikTok yasaklanıyor mu, açıklama geldi mi? TikTok kapanıyor iddiaları...
- Bekçi alımı 2021 olacak mı, var mı? PA EGM 2021 Jandarma Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
- 90 bin kişi istihdam edilecek! İŞKUR üzerinden tek tek duyuruldu! İş arayışında olanlar dikkat! Başvuru şartları ise...
- Kuraklık desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Çiftçiye kuraklık destek ödemesi ayın kaçında yatar, belli oldu mu? Bakan tarih verdi...
- ŞOK 15-21 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğu: Sürpriz ürünler listesi açıklandı! Çarşamba itibarıyla...
- Evde bakım maaşı (parası) yatan iller 14 Aralık’ta hangileri? Evde bakım maaşı kaç ilde yattı?