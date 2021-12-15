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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanıyor

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Giriş Tarihi: 15.12.2021 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021
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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanıyor

Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak. Peki Omicron'a karşı yeni tedbirler alınacak mı? Detayları A Haber muhabiri Arzu Fidanverdi aktardı.

Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 24 saatlik koronavirüs (KOVİD-19) vaka, vefat ve aşılama tablosunu açıkladı.

GÜNÜN RAKAMLARI

14 Aralık'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 21 bin 477 vaka tespit edildi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 181 oldu. Bir günde toplam 358 bin 117 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 24 bin 42 olarak kaydedildi.

GÜNLÜK KOVİD-19 TABLOSU (14 KASIM 2021)

BAKAN KOCA'DAN "KIŞ" UYARISI

Sosyal medyadan açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "KIŞ ŞARTLARINDA hastalığın bulaşması kolaylaşacak. Havalandırması sınırlı, kapalı ve kalabalık ortamlardan mümkün ölçüde uzak durulmalıdır. Aşıların belirtilen sürelere göre yapılmasının daha iyi sonuç verdiği unutulmamalı. Alması tümüyle size bağlı tedbirleri almalısınız." ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi.

En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 82,17 oldu.

1. doz ortalaması yüzde 91,14 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 121 milyon 935 bin 289'e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 85,5 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 58,2 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

13 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

12 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

11 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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