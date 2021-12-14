14 Aralık 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Asgari ücret için kritik dönemeç! Aradaki fark belli oldu! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 3900 - 4000 TL arasında...

Asgari ücret için kritik dönemeç! Aradaki fark belli oldu! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 3900 - 4000 TL arasında...

Asgari ücret için kritik dönemeç! Aradaki fark belli oldu! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 3900 - 4000 TL arasında... Milyonlarca asgari ücretli maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun düzenleyeceği 4. toplantı için geri sayım sürüyor. Bakan Vedat Bilgin'den Asgari ücret ne kadar olacak sorusuna ilişkin müjdeli haber gelirken, konuyla ilgili son dakika gelişmeleri art arda yaşanıyor. Diğer yandan vatandaşlar, "Asgari ücret 4. toplantı ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.12.2021 22:49 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 22:49
  • 1
  • 12
Asgari ücret için kritik dönemeç! Aradaki fark belli oldu! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 3900 - 4000 TL arasında...

Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılacak 4. toplantı sonrasında asgari ücret zam oranı belli olacak. Milyonlarca çalışan toplantıdan çıkacak kararı bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den bir yeni asgari ücret 2022 açıklaması daha geldi. Süreç hakkında gelecek açıklamalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte, Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 3900 - 4000 TL arasında...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Asgari ücret için kritik dönemeç! Aradaki fark belli oldu! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 3900 - 4000 TL arasında...

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari ücrette ikinci toplantı 7 Aralık Salı günü saat 14.00'te TÜRK-İŞ'te gerçekleşti. 3.toplantısı ise 9 Aralık Perşembe günü saat 10.00'da TİSK'te yapıldı 2022 yılında uygulanacak olan yeni asgari ücretin yani 4. toplantının 13-17 Aralık haftasında gerçekleşmesi ve duyurulması bekleniyor.

  • 3
  • 12
Asgari ücret için kritik dönemeç! Aradaki fark belli oldu! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 3900 - 4000 TL arasında...

GEÇTİĞİMİZ HAFTADAN BERİ YOĞUN BİR ÇALIŞMA VAR

Geçtiğimiz haftadan beri yoğun bir çalışma var. Hafta sonu da yoğun bir mesai verildi. Bugün dördüncü toplantının yapılmasını bekliyorduk. Toplantı sonrasında asgari ücretin açıklanması bekleniyordu.

  • 4
  • 12
Asgari ücret için kritik dönemeç! Aradaki fark belli oldu! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 3900 - 4000 TL arasında...

14 ARALIK'A KADAR AÇIKLANMASI BEKLENİYORDU

Türk-İş Eğitim Genel Sekreteri Nazmi Irgat bir açıklama yapmıştı ve 14 Aralık gibi her şey yolunda giderse son toplantıyı yapar ve asgari ücreti açıklarız demişti.

  • 5
  • 12
Asgari ücret için kritik dönemeç! Aradaki fark belli oldu! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 3900 - 4000 TL arasında...

MASADA ÇOK SAYIDA KONU VAR

Hatta biz gazeteciler dün son toplantının yapılmasını bekliyorduk. An itibariyle bir hesaplamanın yapıldığını biliyoruz. Bürokratlar, yetkililer konu üzerine yoğun bir çalışma sürdürüyor. Masada TÜİK verileri de var.

CUMA GÜNÜNE KADAR AÇIKLANACAK

Bu hafta içerisinde cuma gününe kadar son toplantının gerçekleşmesi ve 2022 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor.