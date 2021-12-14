Asgari ücret için kritik dönemeç! Aradaki fark belli oldu! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 3900 - 4000 TL arasında...

MASADA ÇOK SAYIDA KONU VAR

Hatta biz gazeteciler dün son toplantının yapılmasını bekliyorduk. An itibariyle bir hesaplamanın yapıldığını biliyoruz. Bürokratlar, yetkililer konu üzerine yoğun bir çalışma sürdürüyor. Masada TÜİK verileri de var.

CUMA GÜNÜNE KADAR AÇIKLANACAK

Bu hafta içerisinde cuma gününe kadar son toplantının gerçekleşmesi ve 2022 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor.