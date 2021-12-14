14 Aralık 2021, Salı
Asgari ücret için kritik dönemeç! Aradaki fark belli oldu! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 3900 - 4000 TL arasında...
Asgari ücret için kritik dönemeç! Aradaki fark belli oldu! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 3900 - 4000 TL arasında... Milyonlarca asgari ücretli maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun düzenleyeceği 4. toplantı için geri sayım sürüyor. Bakan Vedat Bilgin'den Asgari ücret ne kadar olacak sorusuna ilişkin müjdeli haber gelirken, konuyla ilgili son dakika gelişmeleri art arda yaşanıyor. Diğer yandan vatandaşlar, "Asgari ücret 4. toplantı ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Asgari ücret ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 14.12.2021 22:49 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 22:49
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