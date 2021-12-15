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Son dakika: Prof. Dr. Yücel Sayman hayata veda etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.12.2021
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Son dakika: Prof. Dr. Yücel Sayman hayata veda etti

Son dakika haberleri... Eski İstanbul Barosu Başkanı ve avukat Prof. Dr. Yücel Sayman 82 yaşında hayatını kaybetti. Prof. Dr. Yücel Sayman'ın vefatı üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları şu şekilde:

Toplumumuza etkisiyle yaşayacağına inandığım aydınımız, hukuk insanı PROF. DR. YÜCEL SAYMAN aramızdan ayrıldı. Şahsiyetinde tecessüm eden değerler bakımından onu tanımış olmayı hep bir şans kabul ettim. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum.

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