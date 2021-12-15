Jandarma PKK’nın inine girdi! Teröristlerin mağaradan dönüştürdükleri evleri başlarına yıkıldı

MAĞARA BÖLÜMLERE AYRILDI

Operasyon kapsamında, jandarma komandolar teröristlerin saklandığı yer altı mağarasını inceledi ve arama yaptı. Bir metre yüksekliğinde ve üç metre genişliğinde bir girişe sahip olan yer altı mağarasına giren jandarma komandolar, teröristlerin, mağarayı bölümlere ayırdığını ve belirli bir mesafe aşağıya inildikten sonra başka yaşam alanları oluşturulduğunu belirledi.