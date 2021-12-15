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Jandarma PKK'nın inine girdi! Teröristlerin mağaradan dönüştürdükleri evleri başlarına yıkıldı

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Giriş Tarihi: 15.12.2021 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021
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Jandarma PKK’nın inine girdi! Teröristlerin mağaradan dönüştürdükleri evleri başlarına yıkıldı

Eren Kış-8 Operasyonu kapsamında Nusaybin'in Bagok bölgesinde PKK'lı teröristlerin saklandığı mağara iş makineleri tarafından kullanılmaz hale getirilmişti. Jandarma Genel Komutanı Çetin, 6 teröristin etkisiz hale getirildiği mağarayı gezerek incelemelerde bulundu. İşte teröristlerin ev gibi kullandığı mağaradan çıkanlar...

Eren Kış-8 Operasyonu kapsamında Nusaybin Bagok bölgesindeki PKK'lı teröristlerin saklandığı yer altı mağarası iş makinaları tarafından kullanılamaz hale getirildi.

JANDARMA'DAN BAŞARILI OPERASYON

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Eren Kış-8 Operasyonu kapsamında 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği mağarayı inceledi.

Çetin, Eren Kış-8 Operasyonu'nun gerçekleştirildiği Mardin'e gitti. Operasyonların sürdüğü Nusaybin ilçesine bağlı Bagok bölgesine geçen Çetin, burada 6 PKK teröristin etkisiz hale getirildiği mağarada incelemelerde bulundu. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, jandarma personelini başarılı operasyonu nedeniyle tebrik etti.

MAĞARA BÖLÜMLERE AYRILDI

Operasyon kapsamında, jandarma komandolar teröristlerin saklandığı yer altı mağarasını inceledi ve arama yaptı. Bir metre yüksekliğinde ve üç metre genişliğinde bir girişe sahip olan yer altı mağarasına giren jandarma komandolar, teröristlerin, mağarayı bölümlere ayırdığını ve belirli bir mesafe aşağıya inildikten sonra başka yaşam alanları oluşturulduğunu belirledi.

Sığınakların da bulunduğu bu mağarada, çok sayıda silah, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Bu operasyonla jandarma komandolar, teröristlerin yer altında oluşturdukları mağarayı da deşifre etmiş oldu. Teröristlerin kullandığı mağara ve bu mağaradaki sığınaklar ise bölgeye sevk edilen iş makinaları tarafından kullanılamaz hale getirildi.

Jandarma PKK’nın inine girdi JANDARMA PKK'NIN İNİNE GİRDİ

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