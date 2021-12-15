CHP’li İBB yine sınıfta kaldı! Kentsel dönüşümde icraat sıfır!

İSTANBUL'UN SU GÜVENLİĞİ TEHLİKEDE

İSKİ'nin komisyona sunduğu rapora ilişkin detayları paylaşan Ekşi, "İSKİ tarafından komisyonumuza sunulan rapora göre olası büyük bir depremde; İSKİ barajlarından 8 adet barajda zemin iyileştirmesi ve güçlendirme ihtiyacı olduğu; İSKİ Şube Binalarından 12 tanesinin deprem performansının yetersiz olduğu; İçme Suyu ve Atıksu Arıtma Tesisleri ile Su Deposu ve Terfi İstasyonu Yapılarından Asya yakasında 98, Avrupa yakasında ise 86 adet yapının yetersiz olduğu; İsale Hatları, Atıksu Kolektörleri ve Kolektör Hatlarında toplam 323 hasar olacağı hesaplanmıştır. Sayın Başkan, İstanbul için eli kulağında olan bir deprem ve bu deprem karşısında İSKİ'nin komisyonumuza sunduğu rapordaki tablo bu. Şimdi soruyorum; özellikle İSKİ barajları, isale hatları, kolektörler ve terfi istasyonlarının iyileştirilmesi için 2022 bütçesine koyduğunuz kör kuruş bile yok. Bu konudaki planınız nedir? Projeleriniz nerede? Barajların depremle yıkılmasın mı bekliyorsunuz? Böyle bir durumda, bunun hesabını nasıl vereceksiniz?" diye konuştu.