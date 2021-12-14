Son dakika: TBB Başkanı Erinç Sağkan ve ekibinin kirli yüzü



TBB Başkanı Erinç Sağkan geçen yıl terör örgütü DHKP-C üyeliğinden 2016'da tutuklanan ve açlık eylemine başlaması sonucu Kasım 2019'da tahliye edildikten sonra evinde ölen Helin Bölek'le ilgili yaptığı paylaşımda, "Bizler hayatta kalmak için evlerimize sığınmışken, Helin sesinin duyulması için canını öne sürdü. Tek isteği vardı, adil yargılanmak" paylaşımı yaptı. Sağkan, DHKP-C mensubu Ebru Timtik, Aytaç Ünsal ve Selçuk Kozağaçlı için de destek mesajları paylaştı.