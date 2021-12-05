Türkiye Barolar Birliği’nin yeni başkanı Ramiz Erinç Sağkan’ın geçmişi skandallarla dolu







Erinç Sağkan, 28 Mayıs 2018 tarihinde ise; "Kurtuluş bir ağaç uzaklıkta, bir ağaç kökü kadar derin ve üzerine yuva yapan kuşların kanatları kadar sonsuz. Ve ağaçlar 5 senedir orada. Kökleri 5 sene öncesinden daha güçlü, daha derin. #YaşasınGezi #direngezi #geziruhu #geziyiunutma #gezi5yaşında #evetavukatıyız #vaktigeldi" paylaşımını yaptı.