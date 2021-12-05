Türkiye Barolar Birliği'nin yeni başkanı Ramiz Erinç Sağkan'ın geçmişi skandallarla dolu
Türkiye Barolar Birliği'nin yeni başkanı Ramiz Erinç Sağkan'ın geçmişi skandaldan geçilmiyor. İşte Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı hedef alan, terör örgütü üyesi Helin Bölek'e destek çıkıp Gezi Parkı ihanetini savunan Ramiz Erinç Sağkan'ın imza attığı büyük skandallar...
Türkiye Barolar Birliği'nin 36. Olağan Genel Kurulu, Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.
Genel kuruldaki başkanlık seçimini, 348 delegeden 182'sinin oyunu alan Ankara Barosu Başkanı Ramiz Erinç Sağkan kazandı.
Diğer aday Metin Feyzioğlu ise 156 oy aldı. 10 delege ise başkanlık seçimi için oy kullanmadı.
Genel kurulda, yönetim, disiplin ve denetleme kurullarının üyeleri de belirlendi.
KİM BU RAMİZ ERİNÇ SAĞKAN?
Erinç Sağkan, 24 Nisan 1978 yılında doğdu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1999 yılında mezun oldu. Ankara Barosu'nun çeşitli kurul ve merkezlerinde çalıştıktan sonra; 2010-2012 yılları arasında Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeliği ,2014-2016 yılları arasında Ankara Barosu Genel Sekreterliği, 2016 yılında Ankara Barosu Başkan Yardımcısı oldu. 2018 yılında seçildiği Ankara Baro Başkanlığı görevini iki dönemdir yürütüyordu.
KILIÇDAROĞLU'NDAN TEBRİK
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanlığına seçilen Erinç Sağkan'ı tebrik etti.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Türkiye Barolar Birliği 36. Olağan Genel Kurulu'nda seçimi kazanarak TBB Başkanı seçilen Erinç Sağkan ve yönetim kurulunu kutluyorum. Hukukun egemenliğini birlikte tesis edeceğimiz, ülkemizde görevinizi hiçbir baskı altında kalmadan yerine getireceğiniz günler yakındır." ifadelerini kullandı.
TERÖRİST HELİN BÖLEK'İN ÖLÜMÜNE ÇOK ÜZÜLMÜŞ!
Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan'ın, Helin Bölek'in ölümünün korku verdiğini iddia etti.
Sağkan, 3 Nisan 2020 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından paylaşımda bulundu ve "Bizler hayatta kalmak için evlerimize sığınmışken, Helin sesinin duyulması için canını öne sürmüştü. Tek isteği vardı adil yargılanmak. Duyurmaya çalıştığı sesi bu düzene ölümünden daha çok korku verdi. Çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.
GEZİ PARKI İHANETİNE AÇIK DESTEK VERDİ
Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan'ın; 27 Mayıs 2013'te başlayan, 22 gün boyunca 79 ile yayılan Gezi Parkı kalkışmasına da açık destek verdiği öğrenildi.
Erinç Sağkan'ın, 1 Haziran 2018 tarihinde yaptığı paylaşım şöyle:
"Gezi direnişinin 5. yılında Ethem Sarısülük'ün anmasındayız. Unutmadık, sorumlularının cezalandırıldığını görmeden bu mücadele bitmeyecek"
Erinç Sağkan, 28 Mayıs 2018 tarihinde ise; "Kurtuluş bir ağaç uzaklıkta, bir ağaç kökü kadar derin ve üzerine yuva yapan kuşların kanatları kadar sonsuz. Ve ağaçlar 5 senedir orada. Kökleri 5 sene öncesinden daha güçlü, daha derin. #YaşasınGezi #direngezi #geziruhu #geziyiunutma #gezi5yaşında #evetavukatıyız #vaktigeldi" paylaşımını yaptı.
BAŞKANLIĞINI YÜRÜTTÜĞÜ ANKARA BAROSU'NDAN LGBT SAPKINLIĞINA AÇIK DESTEK
Sağkan'ın başkanlığı yürüttüğü dönemde Ankara Barosu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, Ankara Hacı Bayram Camii'nde, temsili Cuma namazını kıldırması ve Cuma hutbesinde; "Ey insanlar! İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lûtîliği, Eşcinselliği lanetliyor" ifadelerini kullanmasından rahatsız oldu.
Fotoğrafta: Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi'nin LGBTİ+ kısa film seçkisi için hazırladığı afiş
Ankara Barosu; "lezbiyen", "gey", "biseksüel"lerle ilgili çalışmalar yapan LGBT Hareketi'ne destek verdi ve Ankara Barosu Yönetim Kurulu'nun kararıyla " LGBT Hakları Merkezi'nin kurulduğunu duyurdu.
Ankara Barosu'ndan yapılan duyuruda; "Baromuz bünyesinde LGBTİQ+ Hakları Merkezi kurulmuştur. Merkezde görev almak isteyen meslektaşlarımızın Baro Kalemine başvuruda bulunmaları gerektiği duyurulur" denildi.
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