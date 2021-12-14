Taahhütname nedir, ne anlama geliyor? KYK taahhütname onayı ne anlama geliyor? Sorularının cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte, Taahhütname nedir, ne anlama geliyor? KYK taahhütname onayı ne anlama geliyor?

Taahhütname onayı, KYK'dan burs ve kredi almaya hak kazanan tüm öğrencilerin yapması zorunlu olduğu bir işlemdir. Burs/kredi kazanan öğrencilerin bu haktan yararlanabilmesi için e-Devlet üzerinden taahhütnameyi mutlaka onaylaması gerekiyor.