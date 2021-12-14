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Sosyal medyada yapılan anketler doğru mu? Ne kadar güvenilir?

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Giriş: 14.12.2021 10:36
Sosyal medyada herkes her konuda anket düzenleyebiliyor. Bu anketlerin ne kadarının doğruyu yansıttığı ise bilinmiyor. Uzmanlar da çoğu anketin sahte hesaplar tarafından doldurulduğunu belirtiyor. GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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Sosyal medyada yapılan anketler...
Sosyal medyada yapılan anketler...
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