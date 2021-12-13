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Stokçuluğa karşı hazırlanan kanun teklifi Meclise sunuldu

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Giriş: 13.12.2021 19:00
AK Parti, 8 maddelik Yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Stok cezasını 2 milyon TL'ye çıkaran düzenlemeleri içeren yasa teklifi Meclis'e sunuldu. Başkan Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Bu işin başka çıkar yolu yok. Bedelini ağır ödeyecekler. Sen mi stokçuluk yapıyorsun? Bunun bedelini ağır ödeyeceksin." ifadelerini kullanmıştı.
Stokçuluğa karşı hazırlanan kanun teklifi Meclise sunuldu
Stokçuluğa karşı hazırlanan kanun teklifi Meclise sunuldu
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