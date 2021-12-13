Sözcü gazetesinin yeni hedefi Diyanet! Camiler üzerinden eskiyen oyunlar
Başkan Erdoğan karşıtlığı adı altında yalan haberde sınır tanımayan Sözcü gazetesinin yeni hedefi Diyanet İşleri Başkanlığı oldu. Gazete, camilerin girişinde yer alan tabelalardan T.C. ibaresinin kaldırılacağını öne sürdü. Tabelalarda yapılacak değişikliğin sadece logo ve rengi kapsadığı bizzat Diyanet tarafından Sözcü’ye bildirilmesine rağmen, yalanlanan haberde bir düzeltme yapılmadı.
Muhalif medya organlarında Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef alan haberlere bir yenisi eklendi. Sözcü gazetesi, "Diyanet camilerden T.C.'yi kaldırıyor" başlığı ve "Camilerin halen beyaz zemine lacivert renkli olan tabelaları, kırmızı-beyaz renge dönüşecek. Yeni tabelalarda T.C. yazısı olmayacak. Değişikliğin maliyetini de cami cemaati karşılayacak" spotuyla bir haber yayımladı.
DİYANET İŞLERİ'NDEN YALANLAMA
Ancak, Diyanet'in ilgili çalışması logoların ve tabelaların belli bir standartta hazırlanmasına yönelik. Sözcü'nün iddia ettiği gibi T.C. ibaresine yönelik bir düzenleme değil. Diyanet tarafından yapılan açıklamada da yapılan düzenleme şöyle ifade ediliyor:
MAHALLİ GÖREVLİLERİN KARARI
Tüm Bakanlıklar ve kurumlarda logoların ve tabelaların belli bir standartta hazırlanması ile ilgili çalışmalar kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı da 18.10.2021 tarihinde yeni bir Yönerge çıkarmıştır. Bu Yönergede cami tabelalarında logo ve renk değişimi dışında yer alan yazılı bölümde hiçbir değişiklik yapılmamıştır.
"TAMAMINDA T.C. İFADESİ VAR"
Habere konu bazı camilerde önceden T.C. ibaresinin yer alması, mahalli görevlilerin kendiliğinden yaptığı bir işlem olup kurumun önceki yönergesinde de bu ibare yer almamaktadır. Başkanlığımız merkezi ve taşra teşkilatı temsilcilikleri olan il ve ilçe müftülüklerimizin tamamında T.C. ifadesi kullanılmaktadır. Burada bir kasıt aranması yersizdir.
SÖZCÜ'YE BİZZAT AÇIKLANDI
Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan da haberi yapan Sözcü muhabirine değişikliğe ilişkin dokümanları gönderdiğini ve değişenin sadece logo ile renk olduğunu belirttiğini söyledi. Gazetenin haberde eski tanıtım yönergesinden bir kelimeye bile yer vermediğini ifade etti.
"AMAÇ ALGI YÖNETİMİ"
Tepkisini "Sözcü Gazetesi Muhabirine cuma günü bu dokümanı gönderdim ve değişenin sadece logo ve renk olduğunu belirttim. Ama haberde eski tanıtım yönergesinden bir kelime yok. Amaç algı yönetimi" sözleriyle dile getirdi.
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