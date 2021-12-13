Son dakika: Savcılık harekete geçti: HDP kongresine soruşturma! "Öcalan" sloganları atıp PKK marşı okudular
Son dakika haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dün gerçekleştirilen HDP İstanbul İl Kongresi'nde tespit edilen eylemlerle ilgili soruşturma başlatıldı. Kongrede, terörist başı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı. Kongre salonundaki HDP'liler, bir de PKK marşı okuyup ant içti. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, skandal kongrenin perde arkasını A Haber canlı yayınında anlattı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ittifak kurmaktan rahatsızlık duymadığı HDP'nin İstanbul'da düzenlediği dördüncü olağan kongresi büyük bir skandala sahne oldu. HDP'li terörseverler, teröristbaşı Öcalan lehine sloganlar atarak, sözde PKK marşı okudu. Tepkiler sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. HDP İstanbul İl Kongresi'nde tespit edilen eylemlerle ilgili soruşturma başlatıldı.
PERDE ARKASINI A HABER'DE ANLATTI: MOTİVASYON CHP VE İYİ PARTİ'DEN
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, skandal kongrenin perde arkasını A Haber canlı yayınında anlattı. Mahmut Övür, "HDP'yi yakından tanıyorsanız şaşırtıcı bir sonuç değil bu. HDP böylesine uçlarda savrulan sert, şiddeti motive eden prim veren bir yaklaşımla siyasi hayatını sürdüren bir partidir. Şu fotoğrafı da gösteriyor PKK'nın siyasi kolu. Bu çok açık zaten kendileri de kabul ediyor bunu." dedi.
Övür, "Mesele burada HDP değil HDP'ye destek veren HDP'yi yalnızlaştırmak istemeyen onu motive eden CHP ve İYİ Parti gibi ittifak yapmaya çalışan partiler. Türkiye'nin temel problemlerinden birisi bu. Teröre karşı terörle ilişkili siyasi partilere karşı topyekun bir ortak tavır gelişmiyor Türkiye'de. Ne yazık ki siyasi partiler ekseninde böyle bir şey gelişmiyor o da HDP'yi motive ediyor." ifadelerini kullandı.
TERÖRÜN MENFAATİ DOĞRULTUSUNDA KULLANIYORLAR
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar: Bence pervasızlıktan öte bir şey var. Olası projeksiyonları kendi menfaatleri doğrultusunda kullanma eğilimi. Şöyle bir temel gerçek var. Bir yandan bir güvenlik meselesi güvenlik sorunu oluşturuyorlar bir yandan da demokrasi gibi bir hassas kavram var son derece kurnazca terörün menfaatleri doğrultusunda kullanıyorlar.
HDP KONGRESİNDE SKANDAL
HDP İstanbul İl Örügütü 4. Olağan Kongresi'ni Küçükçekmece'de bulunan Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirdi. Kongreye HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP'li vekiller ve parti üyeleri katılırken, kongrede skandal bir olay yaşandı.
ÖCALAN SLOGANLARI ATIP PKK MARŞI OKUDULAR
Kongrede terörist başı Abdullah Öcalan için sloganlar atılırken, PKK marşı okuyup ant içtiler. O anlara ait görüntüler ise tepkinin odağında oldu.
SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kol kanat gerdiği HDP, bir kez daha terörle iç içe olduğunu kanıtladı.
HDP'nin İstanbul'da yaptığı kongrede terör örgütü PKK'yı övücü sloganlar atılması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.
EMNİYETTEN SUÇ DUYURUSU
EGM Terörlü Mücadele Daire Başkanlığı HDP kongresindeki skandal olay nedeniyle harekete geçti ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"12.12.2021 günü saat 11:00'de İstanbul ili Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde HDP İstanbul 4. Olağan Kongresi yapılmıştır.
Kongre bilgisi üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce saat 08:00 itibariyle bahse konu yerde gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır. Kongre katılımlarının akabinde 11.00 itibariyle başlamıştır.
Kongre salonunda katılımcılar tarafından terör örgütü elebaşını övücü sloganlar ile örgütsel marşların söylenmesi tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca suç duyurusunda bulunulmuştur.
HDP'nin İstanbul İl Kongresi'nde terör örgütü elebaşını övücü sloganlar ile örgütsel marşların söylenmesi nedeniyle, EGM Terörle Mücadele Daire Başkanlığı Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu."
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