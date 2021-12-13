Son dakika: Savcılık harekete geçti: HDP kongresine soruşturma! "Öcalan" sloganları atıp PKK marşı okudular

PERDE ARKASINI A HABER'DE ANLATTI: MOTİVASYON CHP VE İYİ PARTİ'DEN

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, skandal kongrenin perde arkasını A Haber canlı yayınında anlattı. Mahmut Övür, "HDP'yi yakından tanıyorsanız şaşırtıcı bir sonuç değil bu. HDP böylesine uçlarda savrulan sert, şiddeti motive eden prim veren bir yaklaşımla siyasi hayatını sürdüren bir partidir. Şu fotoğrafı da gösteriyor PKK'nın siyasi kolu. Bu çok açık zaten kendileri de kabul ediyor bunu." dedi.

Övür, "Mesele burada HDP değil HDP'ye destek veren HDP'yi yalnızlaştırmak istemeyen onu motive eden CHP ve İYİ Parti gibi ittifak yapmaya çalışan partiler. Türkiye'nin temel problemlerinden birisi bu. Teröre karşı terörle ilişkili siyasi partilere karşı topyekun bir ortak tavır gelişmiyor Türkiye'de. Ne yazık ki siyasi partiler ekseninde böyle bir şey gelişmiyor o da HDP'yi motive ediyor." ifadelerini kullandı.

TERÖRÜN MENFAATİ DOĞRULTUSUNDA KULLANIYORLAR