YÖK Başkanı Erol Özvar’dan Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması Programı açıklaması! 20 devlet üniversitesi ile 3 vakıf üniversitesi listede

YÖK Başkanı Erol Özvar yaptığı açıklamada, "Bu yıl Başkanlığımız tarafından Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması programımızda bazı yenilikler yapılmıştır. Bundan sonra Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması Programımızda 20 devlet üniversitesi ile 3 vakıf üniversitesi yer alacak. Daha önce araştırma üniversiteleri kategorisinde değerlendirilmeyen vakıf üniversiteleri bu yeni dönemde gösterdikleri performanslar ile aynı devlet üniversiteleri gibi yakından takip edilecek. Başvuruda bulunan ve yapılan değerlendirmeye göre 3 vakıf üniversitemiz araştırma üniversitesi etiketi almaya hak kazanmıştır." ifadelerine yer verdi.

YÖK Başkanı Erol Özvar, Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması Programı hakkında açıklamalarda bulundu. Özvar, 20 devlet üniversitesi ile 3 vakıf üniversitesinin listede olduğunu duyurdu.