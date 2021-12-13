Kemal Kılıçdaroğlu’nun ’Altındağ Belediyesi’ provokasyonu kısa sürdü!

"HERHANGİ BİR YARDIM VE İŞ TALEBİ OLMAMIŞTIR"

"Muhammed kardeşimizin ailesinin bizden bugüne kadar herhangi bir yardım ve iş talebi olmamıştır."

"BİZLERİ TANIYAN HERKES İDDİA EDİLEN İFADEYİ ASLA KULLANMAYACAĞIMIZI BİLİR"

"Muhammed bizim ve tüm Ankaralıların çok sevdiği, değer verdiği bir kardeşimizdir ve başımızın üstünde yeri vardır. Bizleri tanıyan herkes iddia edilen ifadeyi asla kullanmayacağımızı bilir."

KILIÇDAROĞLU'NA DÜZELTMESİ İÇİN ÇAĞRI

"Bu talihsiz açıklamanın düzeltilmesi için CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na açık bir çağrıda bulunuyoruz."