Son dakika: Sağlık, Çevre, Aile ve Çalışma bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Asgari ücret çalışmalarında vergiyle ilgili birkaç alternatif olduğunu belirten Bilgin, emeklilerin geliriyle ilgili çalışma yapıldığını da bildirdi. Bilgin, bu çalışmanın kapsamlı biçimde yürütüldüğünü aktardı.

"ÖNCEKİ HESABIMDA YAZDIĞIM HİÇBİR ŞEYİ DEĞİŞTİRMEDİM"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "Twitter" eleştirisine ilişkin, "Sayın Özgür Özel'in benim sosyal medya hesaplarımı bu kadar sevdiğini bilseydim kapatmazdım. Üzüldüm, çünkü o dönemde tartışmaları ve manipülasyonları bitirebilmek için kapattık. Daha sonra hesap açmadım, o fake hesapla ilgili de şikayetimiz var. Önceki hesabımda yazdığım hiçbir şeyi değiştirmedim veya silmedim. Buradan da bir şey bulamazsınız." dedi.

Diyarbakır annelerini ziyaret etmediği yönündeki eleştirilere ise Yanık, HDP'ye yönelik olarak, "Diyarbakır annelerinin çocuklarını getirin. Geçmişte arkadaşlarınız 'biz Kandil'e sırtımızı dayadık' demişlerdi. Sırtınızı dayadığınız yere sözünüz herhalde geçer. Getirin, o anneler size kırmızı halı sererler." ifadesini kullandı.

15 yaşındaki kız çocuklarının evliliklerinin onaylanması iddiasına ilişkin de Yanık, bu iddianın doğru olmadığını belirterek, 15 yaşındaki kız çocukların evliliklerini cinsel istismar olarak kabul eden yasal düzenlemeyi AK Parti'nin yaptığını hatırlattı.