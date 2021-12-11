Şehit İdris Aksöz polis kuzeni ile aynı kaderi paylaştı: 1 yıl önce çizilen resim duygulandırdı



AYNI KADERİ PAYLAŞTIĞI ŞEHİT KUZENİYLE RESİMLERİNİ ÇİZDİRMİŞ

Şehit İdris Aksöz, 2016 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde şehit olan polis memuru kuzeni Cebrail Aksöz gibi kendisi de şehit olmak isteyerek asker oldu. Şehit Aksöz, şehit kuzeniyle aynı kaderi paylaştı ama aynı karede fotoğraf çekilme fırsatı bulamadığı için 1 yıl kadar önce, birlikte oldukları resimlerini çizdirdi.