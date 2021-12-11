Şehit İdris Aksöz polis kuzeni ile aynı kaderi paylaştı: 1 yıl önce çizilen resim duygulandırdı
Pençe Yıldırım Harekatı Bölgesi'nde şehit olan İdris Aksöz'ün 2016 yılında Mardin'de şehit olan polis memuru kuzeni Cebrail Aksöz gibi şehit olmayarak asker olduğu ortaya çıktı. Diğer yandan Şehit Aksöz'ün aynı karede fotoğraf çekilme fırsatı bulamadığı şehit kuzeni ile birlikte olduğu bir resmi bir yıl önce çizdirdiği ifade edildi.
Pençe Yıldırım Harekatı Bölgesi'nde PKK'nın hain saldırısı sonucu şehit olan piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz Nevşehir'in Alacaşar Köyü'nde son yolculuğuna uğurlandı.
ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI
İstanbul'daki baba ocağından helallik alındıktan sonra uçak ile Nevşehir Havaalanı'na getirilen şehit Aksöz'ün naaşı, daha sonra Alacaşar köyüne getirildi. Şehit Uzman Çavuş İdris Aksöz'ü çok sayıda vatandaş karşıladı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Alacaşar Köyü Alacaşar Camii'nde Nevşehir İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altınkaya'nın kıldırdığı cenaze namazına Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Tuğgeneral Haldun Taşan, protokol üyeleri, aile üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin kardeşi Ramazan Aksöz ise abisini kendi asker şapkası ile son yolculuğuna uğurladı. Şehit İdris Aksöz'ün naaşı, dualar ile birlikte Alacaşar Köyü mezarılığında toprağa verildi.
AYNI KADERİ PAYLAŞTIĞI ŞEHİT KUZENİYLE RESİMLERİNİ ÇİZDİRMİŞ
Şehit İdris Aksöz, 2016 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde şehit olan polis memuru kuzeni Cebrail Aksöz gibi kendisi de şehit olmak isteyerek asker oldu. Şehit Aksöz, şehit kuzeniyle aynı kaderi paylaştı ama aynı karede fotoğraf çekilme fırsatı bulamadığı için 1 yıl kadar önce, birlikte oldukları resimlerini çizdirdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SGK'dan son dakika açıklaması! SGK ve GSS borçları siliniyor mu? 30 Kasım'ı kaçıranlara Aralık fırsatı
- O tarihte hesaba yatacak! Taşeron ve kamu işçisi 4. tediye ödemeleri ne zaman? 2021 ilave tediye ödeme tarihi...
- Asgari ücrette tarih belli oldu! 2022 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
- 1. dönem ne zaman bitiyor? 2021-2022 MEB 15 tatil ne zaman başlıyor? Yarıyıl tatili ayın kaçında yapılacak?
- KYK burs sonuçları son durum: 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Antalyaspor Trabzonspor maçı saat kaçta? Süper Lig 16. hafta Antalyaspor TS maçı hangi kanalda?
- Yeni yıl öncesinde fiyat listesi güncellendi! Sıfır otomobil fiyatları ne kadar oldu? Renault, Fiat, Volkswagen, Dacia...
- Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? 2022 asgari ücret son toplantı ayın kaçında, hangi gün yapılacak? Kritik hafta
- Nisa Bölükbaşı aradığı aşkı yine Survivor'dan buldu! Barış Murat Yağcı'dan ayrılmıştı...
- Altın fiyatları rekora koşuyor! 11 Aralık gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar oldu? Yükseliş sürecek mi?
- Alperen Şengün kimdir, kaç yaşında? NBA'de kariyer rekoru kıran Alperen Şengün nereli?
- Açık lise sınav sonuçları açıklandı mı? MEB 2021-2022 AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?