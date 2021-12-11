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Şehit İdris Aksöz polis kuzeni ile aynı kaderi paylaştı: 1 yıl önce çizilen resim duygulandırdı

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Giriş Tarihi: 11.12.2021 Güncelleme Tarihi: 11.12.2021
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Şehit İdris Aksöz polis kuzeni ile aynı kaderi paylaştı: 1 yıl önce çizilen resim duygulandırdı

Pençe Yıldırım Harekatı Bölgesi'nde şehit olan İdris Aksöz'ün 2016 yılında Mardin'de şehit olan polis memuru kuzeni Cebrail Aksöz gibi şehit olmayarak asker olduğu ortaya çıktı. Diğer yandan Şehit Aksöz'ün aynı karede fotoğraf çekilme fırsatı bulamadığı şehit kuzeni ile birlikte olduğu bir resmi bir yıl önce çizdirdiği ifade edildi.

Pençe Yıldırım Harekatı Bölgesi'nde PKK'nın hain saldırısı sonucu şehit olan piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz Nevşehir'in Alacaşar Köyü'nde son yolculuğuna uğurlandı.

ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI

İstanbul'daki baba ocağından helallik alındıktan sonra uçak ile Nevşehir Havaalanı'na getirilen şehit Aksöz'ün naaşı, daha sonra Alacaşar köyüne getirildi. Şehit Uzman Çavuş İdris Aksöz'ü çok sayıda vatandaş karşıladı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Alacaşar Köyü Alacaşar Camii'nde Nevşehir İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altınkaya'nın kıldırdığı cenaze namazına Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Tuğgeneral Haldun Taşan, protokol üyeleri, aile üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin kardeşi Ramazan Aksöz ise abisini kendi asker şapkası ile son yolculuğuna uğurladı. Şehit İdris Aksöz'ün naaşı, dualar ile birlikte Alacaşar Köyü mezarılığında toprağa verildi.


AYNI KADERİ PAYLAŞTIĞI ŞEHİT KUZENİYLE RESİMLERİNİ ÇİZDİRMİŞ

Şehit İdris Aksöz, 2016 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde şehit olan polis memuru kuzeni Cebrail Aksöz gibi kendisi de şehit olmak isteyerek asker oldu. Şehit Aksöz, şehit kuzeniyle aynı kaderi paylaştı ama aynı karede fotoğraf çekilme fırsatı bulamadığı için 1 yıl kadar önce, birlikte oldukları resimlerini çizdirdi.

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