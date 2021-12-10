10 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Hakkari'de şehit askerler için tören düzenlendi

Hakkari'de şehit askerler için tören düzenlendi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.12.2021
ABONE OL
Hakkari’de şehit askerler için tören düzenlendi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan piyade uzman çavuşlar Ali Sarı, İdris Aksöz ve Doğanay Çelik için Hakkari'de tören yapıldı.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende, şehit Sarı, Aksöz ve Çelik'in Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirildi.




Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişleri okundu, dua edildi.

Şehitlerin naaşları, silah arkadaşları tarafından omuzda taşınarak ambulanslara konuldu.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürülen şehitlerden Sarı'nın naaşı memleketi Balıkesir'e, Çelik'in naaşı Yozgat'a ve Aksöz'ün naaşı da ailesinin yaşadığı İstanbul'a uğurlanacak.

Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, Yüksekova 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askerler ve polisler katıldı.

TİM 47 kahramanları unutulmadı TİM 47 KAHRAMANLARI UNUTULMADI
Şehidin naaşı memleketine getirildi ŞEHİDİN NAAŞI MEMLEKETİNE GETİRİLDİ
Şehit Celil Mutlunun babası oğlunun kahramanlık hikayesini anlattı! ŞEHİT CELİL MUTLU'NUN BABASI OĞLUNUN KAHRAMANLIK HİKAYESİNİ ANLATTI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA