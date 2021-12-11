İnternette e-Devlet için büyük tuzak! Bu e-mailleri dikkate almayın! Resmi uyarı geldi...

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi e-Devlet Kapısı tarafından gönderilmiş gibi görünen bir mail ile vatandaşları tuzağa çekmeye çalışan bilgisayar korsanları, "Ülkemizin tüm kamu kurum ve kuruluşları Ekonomik Kurtuluş Savaşında mücadele etmektedir" gibi ifadelerle hedef aldıkları kişilerden para istedi.