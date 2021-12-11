Muharrem İnce CHP'ye yüklendi! "Vicdansızlar, yalancılar, sahtekarlar..."

Partisinin Çorlu ilçe teşkilatı binasını açmak üzere Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine gelen ve burada bir miting havasında gerçekleştirilen açılış töreninde alanda toplananlara hitaben konuşma yapan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı seçimi gecesi yaşananları bir bir anlattı.

Bu konuda hazırladığı belgeseli izleten İnce, "Bunu ne için yaptım biliyor musunuz? Bu kayıt altında olsun da bu vicdansızlardan bu millet bir gün hesap sorsun diye yaptım. Bana niye gittin ayrı parti kurdun diyenlere bu belgeseli izletin. Bunu izletin ki ibret alsınlar" dedi.