AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’den CHP açıklaması: Ajanslara trilyonlarca para dökülüyor

Kendisinin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde böyle şeylere tevessül etmediklerini anlatan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Olsa olsa gazetelere reklam veririz, şöyle bir işimiz var diye ya da televizyonlara derdik ki 'açılışımızı duyurun lütfen.' Onlar da çok makul, 1000-2 bin lira gibi küçük ücretlerdi. Ne yazık ki CHP'li belediyeler eliyle ajanslara trilyonlarca para dökülüyor. Hizmet ne gezsin, aradan 3 yıl geçti. Lütfen, eğer ben bilmiyorsam söylesinler, düzeltmeye hazırım yarın sosyal medyamdan da paylaşırım. Ankara, Adana, İstanbul, İzmir, Mersin'de CHP'li belediyeler bu 3 sene içinde derde derman herhangi bir hizmet yapmışlarsa lütfen göndersinler. Ben yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısıyım. Bu arkadaşların seçim öncesinde bütün vaatlerini çıkardım, dizdim, tek tek baktım, hangisini yapmışlar diye, yüzde 1'ini bile yapmamışlar, yapmaya da niyet yok."

"BOL BOL HEYKEL YAPTIRIYORLAR, YAPTIRSINLAR SANATTIR NE DİYELİM"

Özhaseki, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinin, meclislerde AK Partili meclis üyeleri çoğunlukta olduğu için önlerinin kesildiğini dile getirdiklerini ancak böyle bir şeyin olmadığını ifade etti.