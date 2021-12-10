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Son dakika: Başkan Erdoğan, İran Meclis Başkanı Bager Galibaf'ı kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.12.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan, İran Meclis Başkanı Bager Galibaf’ı kabul etti

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Meclis Başkanı Muhammed Bager Galibaf'ı kabul etti. Dolmabahçe Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Meclis Başkanı Muhammed Bager Galibaf'ı kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı açılış oturumununun ardınan İran Meclis Başkanı Muhammed Bager Galibaf'ı kabul etti. Görüşme, Dolmabahçe'de kabul basına kapalı olarak gerçekleşti.

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