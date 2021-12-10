Son dakika: Başkan Erdoğan’dan İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği Konferansı’nda önemli açıklamalar

İnsanlık olarak son 2 yıldır şimdiye kadar 5 milyonu aşkın kişinin hayatına mal olan büyük bir salgınla mücadele ediyoruz. Aralarında yakınlarımızın da olduğu pek çok vatandaşımızı kaybettik. Meclisimizin çatısı altında ülkemize hizmet etmiş parlamenterlerimiz başta olmak üzere ebediyete uğurladığımız tüm kardeşlerdimize Allah'tan rahmet hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Üye ülkelerde hayatlarını kaybeden kardeşlerimize buradan başsağlığı dileklerimizi iletiyorum.

Salgın döneminde insanı, insan hayatını ve insani değerleri merkeze alan bir yaklaşım sergiledik. ilk günden itibaren üyüsi bulunduğumuz tüm uluslararası platformlarda salgınla mücadelede iş birliğinin önemine dikkat çektik. Çalışmalarımızla desteklerimizle ve çeşitli yardım faaliyetlerimizle bunları gerçeğe dönüştürdük.

Her fırsatta demokrasi, hak, hukuk dersi verenler kendi sınırları dışındaki dramlara kulaklarını tıkarken biz elimizdeki imkanları dost ve kardeş ülkelerle paylaşmaya özen gösterdik. Yerli aşımız TURKOVAC için acil kullanım onayına başvurduk. İnşallah bir an önce neticelendirmeyi arzu ediyoruz.