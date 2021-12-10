Başkan Erdoğan'dan önemli kabuller
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu ve IMEAK Deniz Ticaret OdasıYönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran'ı ayrı ayrı kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önemli kabuller gerçekleştirdi.
Başkan Edoğan, Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu'yu kabul etti.
Başkan Erdoğan ayrıca, IMEAK Deniz Ticaret OdasıYönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabuller basına kapalı gerçekleştirildi.