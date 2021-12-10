CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa ziyaretinde gerginlik! CHP'liler vatandaşa küfür yağdırdı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa ziyaretinde partililer ve vatandaş arasında gerginlik yaşandı. Şanlıurfa halkının CHP'lilere tepkisi üzerine Kılıçdaroğlu'nun ekibi etrafa küfürler savurdu. Vatandaşın üzerine yürüyen CHP'liler güçlükle sakinleştirildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa ziyaretindeki skandalları bitmek bilmiyor. Fındık üretimi yapılan ilk 25 kent arasına giremeyen Şanlıurfa'yı lider yapan Kılıçdaroğlu, bu kez de vatandaş ile gerginlik yaşadı.
HALKIN TEPKİSİNE KÜFÜRLE CEVAP
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa ziyaretinde partililer ve vatandaş arasında gerginlik yaşandı. Şanlıurfa halkının CHP'lilere tepkisi üzerine Kılıçdaroğlu'nun ekibi etrafa küfürler savurdu.
Vatandaşın üzerine yürüyen CHP'liler güçlükle sakinleştirildi.
KILIÇDAROĞLU EKİBİNİ DURDURMADI
CHP ekibinin küfürlerle halkın üzerine yürüdüğü sırada Kemal Kılıçdaroğlu ortadan kayboldu. Partilileri sakinleştirmek için olay yerine uğramayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tepki topladı.
Şanlıurfa'da eleştirilere saldırganlıkla cevap veren CHP sosyal medyada büyük tepki gördü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Epic Games Mystery (Gizemli) oyun listesi! Epic Games gizemli oyunlar 2021 hangileri?
- Sigara fiyatları TEKEL güncel liste! 10 Aralık zamlı sigara fiyatları! JTI, TURKTAB, BAT, Philip Morris en ucuz sigara hangisi oldu?
- kygm.gsb.gov.tr KYK burs kredi sonuçları nereden öğrenilir? 2021 KYK bursu açıklandı mı, son durum nedir?
- 13-14 Aralık tarihi çok kritik! Asgari ücret miktarı için Türk-İş’ten açıklama geldi! 2022 asgari ücret ne kadar olacak?
- AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2021 açık lise sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
- F1 Abu Dhabi GP antrenman sıralama turları izleme yolları! F1 Abu Dhabi GP antrenman sıralama hangi kanalda?
- Asgari ücret belli oldu mu? 2022 asgari ücret zammı son durum nedir? Yeni asgari ücrette son gelişmeler
- 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajları sözleri! En güzel anlamlı 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajları!
- Adalet Bakanlığı 4 kadroya 200 personel alımı yapıyor! 2021 Adalet Bakanlığı kadro dağılımı ve başvuru şartları
- Emekli promosyonlarına zam gelecek mi? 2022 emekli promosyon ücretleri ne kadar? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank…
- KYK burs kredi sonuçları açıklanıyor... 2021-2022 GSB KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri kimlerdir? UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman?