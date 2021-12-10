CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Şanlıurfa ziyaretinde gerginlik! CHP’liler vatandaşa küfür yağdırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa ziyaretindeki skandalları bitmek bilmiyor. Fındık üretimi yapılan ilk 25 kent arasına giremeyen Şanlıurfa'yı lider yapan Kılıçdaroğlu, bu kez de vatandaş ile gerginlik yaşadı.