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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa ziyaretinde gerginlik! CHP'liler vatandaşa küfür yağdırdı

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Giriş Tarihi: 10.12.2021 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Şanlıurfa ziyaretinde gerginlik! CHP’liler vatandaşa küfür yağdırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa ziyaretinde partililer ve vatandaş arasında gerginlik yaşandı. Şanlıurfa halkının CHP'lilere tepkisi üzerine Kılıçdaroğlu'nun ekibi etrafa küfürler savurdu. Vatandaşın üzerine yürüyen CHP'liler güçlükle sakinleştirildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa ziyaretindeki skandalları bitmek bilmiyor. Fındık üretimi yapılan ilk 25 kent arasına giremeyen Şanlıurfa'yı lider yapan Kılıçdaroğlu, bu kez de vatandaş ile gerginlik yaşadı.

HALKIN TEPKİSİNE KÜFÜRLE CEVAP

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa ziyaretinde partililer ve vatandaş arasında gerginlik yaşandı. Şanlıurfa halkının CHP'lilere tepkisi üzerine Kılıçdaroğlu'nun ekibi etrafa küfürler savurdu.

Vatandaşın üzerine yürüyen CHP'liler güçlükle sakinleştirildi.

KILIÇDAROĞLU EKİBİNİ DURDURMADI

CHP ekibinin küfürlerle halkın üzerine yürüdüğü sırada Kemal Kılıçdaroğlu ortadan kayboldu. Partilileri sakinleştirmek için olay yerine uğramayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tepki topladı.

Şanlıurfa'da eleştirilere saldırganlıkla cevap veren CHP sosyal medyada büyük tepki gördü.

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