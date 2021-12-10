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İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın acı günü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.12.2021
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İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın acı günü

Son dakika haberi... İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın annesi Sabahat Aktaş, uzun süredir tedavi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesi'nde vefat etti. Cenazesi yarın öğlen namazına mütakip defnedilecek.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın annesi uzun süredir Koç Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Aktaş'ın annesinin durumu dün ağırlaştı.

Üç defa kalbi durdu fakat doktorlar müdahale ederek hayatta tuttu. Aktaş'ın annesi bugün yaşamını yitirdi. Cenazesi yarın öğlen namazına mütakip defnedilecek.

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