İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın acı günü

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın annesi uzun süredir Koç Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Aktaş'ın annesinin durumu dün ağırlaştı.

Üç defa kalbi durdu fakat doktorlar müdahale ederek hayatta tuttu. Aktaş'ın annesi bugün yaşamını yitirdi. Cenazesi yarın öğlen namazına mütakip defnedilecek.