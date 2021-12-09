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ASELSAN'dan "satıldı" iftiralarına tokat gibi cevap! Uluslararası bir müşteri ile flaş anlaşma

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.12.2021 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021
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ASELSAN’dan satıldı iftiralarına tokat gibi cevap! Uluslararası bir müşteri ile flaş anlaşma

CHP'nin yandaş medyası tarafından ortaya atılan "ASELSAN satıldı" iftiralarına gelen cevapların ardından yeni bir anlaşma yapıldı. ASELSAN KAP'a yaptığı açıklamada uluslararası bir müşteri ile 11 milyon 950 bin 760 dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi imzalandığını duyurdu.

Türkiye, savunma sanayisindeki atılımları ile dünyaya damga vururken, gerçekleştirilen adımları lekelemek isteyen muhalefet ve sosyal medya tetikçileri de asılsız iftiralar atıyor. Son olarak ASELSAN'ı hedef alan kesime en güzel cevap ise yine ASELSAN'dan geldi. ASELSAN, savunma sistemleri ihracatı ile ilgili olarak yeni bir anlaşmaya imza attı.

ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında 11 milyon 950 bin 760 dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi imzalandı. ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

Savunma sistemleri ihracatı ile ilgili olarak imzalanan yurt dışı satış sözleşmesinin toplam bedelinin 11 milyon 950 bin 760 dolar olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında teslimatın 2022 yılı içerisinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

İFTİRALARA VİDEOLU CEVAP

ASELSAN videoda, "Yaptırmayız diyenler oldu. Alkış tutanlar da. Aldırmadık, gücümüze inandık, başardık. Biz yaparız. Çünkü biz ASELSAN'ız. Burası Türkiye daha yeni başladık" ifadeleri içeriyor. Öte yandan ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün ise sosyal medya hesabından videoyu paylaşarak "Biz milletimizin bağrından çıktık ve hep orada kalacağız. Bu uğurda gece gündüz var gücümüzle çalışmaya devam!" dedi.

İşte ASELSAN'ın o paylaşımı:

Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve Katar'a ASELSAN'ın satılacağına yönelik sosyal medyada bir algı çalışmasına girişildi.

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti'den ise İzmir Milletvekili Aytun Çıray gibi isimler ASELSAN'ın satılacağına yönelik paylaşımlar yaparak bu yalanı sosyal medyada yaydı.

Kimi muhalif medya organları da BAE ile görüşmede ASELSAN konusunun da olduğunu iddia etti.

ASELSAN'DAN JET HIZIYLA İDDİALARI YALANLADI

ASELSAN bu paylaşımların ve yalan haberin ardından jet hızıyla satış iddialarını yalanlayarak şunları söyledi:

"Bazı basın yayın organlarında, ASELSAN'ınımız ile ilgili kaynağı belli olmayan iddialar dile getirilmektedir.

Halkımızın bağışları ile kurulmuş, çoğunluk hissesine Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının sahip olduğu Şirketimiz hakkındaki bu iddiaların hiçbir gerçeklik payı taşımadığını belirtmek isteriz. Halkımızın gurur kaynağı ASELSAN hakkındaki gerçek dışı iddialara ve bu iddiaları kaynak göstererek yapılan haber ve paylaşımlara karşı tüm hukuki haklarımız saklıdır."

İSMAİL DEMİR: ŞAŞIRIYORUZ

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAN'ın yabancılara satılacağına yönelik iddiaları yaptığı açıklama ile yalanlayarak, "Gerçekten biz şaşırıyoruz. Bu yine bir dezenformasyonun parçası" ifadelerini kullandı.

ASELSAN VİDEO PAYLAŞTI: ALDIRMADIK, GÜCÜMÜZE İNANDIK, BAŞARDIK

ASELSAN'ın resmi Twitter hesabından "Türkiye'nin ASELSAN'ı var!" denilerek bir video paylaşıldı. Bu videoda geçmişte silah sanayii açısından Türkiye'ye uygulanan ambargolar gazete manşetleriyle hatırlatılırken sonrasında gelinen noktada başarılara vurgu yapılıyor. Videoda, "Yaptırmayız diyenler oldu. Alkış tutanlar da. Aldırmadık, gücümüze inandık, başardık. Biz yaparız. Çünkü biz ASELSAN'ız. Burası Türkiye daha yeni başladık" ifadelerini yer verildi.

ASELSAN BAŞKANI GÖRGÜN: BİZ MİLLETİMİZİN BAĞRINDAN ÇIKTIK VE HEP ORADA KALACAĞIZ

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün resmi Twitter hesabından ASELSAN'ın paylaştığı videoyu paylaşarak bir açıklamada bulundu.

Görgün, "Görgün sosyal medya hesabından "46 yıldır milletimizden aldığımız ilhamla Türk mühendisliğinin gücünü dünyaya gösteriyoruz. Biz milletimizin bağrından çıktık ve hep orada kalacağız. Bu uğurda gece gündüz var gücümüzle çalışmaya devam!" ifadelerini kullandı." ifadelerini kullandı.

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