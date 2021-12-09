ASELSAN'dan "satıldı" iftiralarına tokat gibi cevap! Uluslararası bir müşteri ile flaş anlaşma

Türkiye, savunma sanayisindeki atılımları ile dünyaya damga vururken, gerçekleştirilen adımları lekelemek isteyen muhalefet ve sosyal medya tetikçileri de asılsız iftiralar atıyor. Son olarak ASELSAN'ı hedef alan kesime en güzel cevap ise yine ASELSAN'dan geldi. ASELSAN, savunma sistemleri ihracatı ile ilgili olarak yeni bir anlaşmaya imza attı.

ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında 11 milyon 950 bin 760 dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi imzalandı. ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalandığı bildirildi.