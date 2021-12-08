Yerli otomobile binip poz veren CHP’li vekil Tahsin Tarhan’dan akıllara durgunluk veren sözler

TOGG'UN DİREKSİYONUNA GEÇMİŞTİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu başkan ve üyeleriyle TOGG'u ziyaret etmişti.

Bu ziyarette Bakan Varank'ın davetiyle komisyonun CHP'li üyesi Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçmişti.

DİREKSİYONA GEÇMEDEN ÖNCE DE KONUŞMUŞTU

Tarhan, direksiyona geçmeden önce de "Otomobil üretmek, yol yapma, köprü yapma, müteahhitlik işlerine benzemez. Bu bir teknoloji yarışı, marka yarışıdır. Bugün dünyanın hiçbir otomobil markasıyla yarışmak kolay değildir. Kimse 'milli' diyerek milletin hayalleri ile oynamasın." demişti.