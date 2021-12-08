Yerli otomobile binip poz veren CHP'li vekil Tahsin Tarhan'dan akıllara durgunluk veren sözler
Birbirinden tutarsız açıklamalarıyla sosyal medyada alay konusu olan CHP'li vekil Tahsin Tarhan'dan yine akılalmaz açıklamalar geldi. Daha önce "Otomobil üretmek, yol yapma, köprü yapma, müteahhitlik işlerine benzemez. Kimse 'milli' diyerek milletin hayalleri ile oynamasın." ifadelerini kullanan Tarhan, bu açıklamalarının ardından TOGG'un direksiyonuna geçmiş ve aracı incelemişti. Tarhan TBMM bütçe maratonunda söz alıp "Yerli ve milli otomobil yapacağız dediniz, hiç üretilmeyen SUV modeli için 47 milyon euroyu çöpe attınız." ifadeleri ise şaşkına çevirdi.
CHP Milletvekili Tahsin Tarhan birbirinden tutarsız açıklamalarına bir yenisini ekledi. Daha önce yerli araba yapamazsınız milletin hayalleriyle oynamayın diyen Tarhan, bu açıklamalarının ardından Yerli Otomobil TOGG'un direksiyonuna geçmişti. Tarhan'ın Meclis'te yaptığı açıklamalar ise dinleyenleri şaşkına çevirdi.
TBMM'de 2022 yılı bütçe maratonu devam ediyor.
Bugün Genel Kurul'da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçeleri görüşülüyor.
"47 MİLYONU ÇÖPE ATTINIZ"
Partisi adına söz alan CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, iktidarı yerli otomobil üzerinden eleştirdi.
Tarhan, "Değerli milletvekilleri bu bütçede bilim teknoloji AR-GE yok, sanayi yok üretim yok. Yerli ve milli otomobil yapacağız dediniz, hiç üretilmeyen SUV modeli için 47 milyon euroyu çöpe attınız." diye konuştu.
TOGG'UN DİREKSİYONUNA GEÇMİŞTİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu başkan ve üyeleriyle TOGG'u ziyaret etmişti.
Bu ziyarette Bakan Varank'ın davetiyle komisyonun CHP'li üyesi Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçmişti.
DİREKSİYONA GEÇMEDEN ÖNCE DE KONUŞMUŞTU
Tarhan, direksiyona geçmeden önce de "Otomobil üretmek, yol yapma, köprü yapma, müteahhitlik işlerine benzemez. Bu bir teknoloji yarışı, marka yarışıdır. Bugün dünyanın hiçbir otomobil markasıyla yarışmak kolay değildir. Kimse 'milli' diyerek milletin hayalleri ile oynamasın." demişti.
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