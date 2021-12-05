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Yerli otomobil TOGG'da kritik adımlar! Türkiye geneli için sayı belli oldu

Son dakika haberine göre: Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gerekli altyapıların hazırlandığını açıkladı. 2030 yılına kadar TOGG başta olmak üzere 2 milyondan fazla elektrikli aracın yollarda olacağı öngörülüyor.

Giriş Tarihi: 05.12.2021 12:04 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021 12:46
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Yerli otomobil TOGG’da kritik adımlar! Türkiye geneli için sayı belli oldu

Türkiye'de bu yılın 11 ayında elektrikli otomobil satışları 2 bin 415 ve hibrit otomobil satışları da 45 bin 190 adetle geçen yılın toplam satışlarının üzerinde gerçekleşirken, "yeşil otomobillerin" Türkiye otomobil pazarından aldığı payın henüz düşük olmasına karşın ilerleyen dönemlerde dünyadaki gelişmelerle birlikte yüksek seviyelere ulaşması bekleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yerli otomobil TOGG’da kritik adımlar! Türkiye geneli için sayı belli oldu

Otomotiv Distribütörleri Derneğinden (ODD) edinilen verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın 11 ayında 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 1 artarak 675 bin 107 seviyesinde kaydedildi.

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Yerli otomobil TOGG’da kritik adımlar! Türkiye geneli için sayı belli oldu

Otomobil satışları ise yüzde 2,1 azalarak 518 bin 294 oldu. Hafif ticari araç satışları da yüzde 12,7 artarak 156 bin 813'e ulaştı.

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Yerli otomobil TOGG’da kritik adımlar! Türkiye geneli için sayı belli oldu

Kasım sonu itibarıyla otomobil pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, dünya genelinde artık yavaş yavaş üretimi azaltılan ve ileride üretimi tamamen durdurulması planlanan dizel motorlu otomobil satışlarının gerilemesi dikkati çekti.

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Yerli otomobil TOGG’da kritik adımlar! Türkiye geneli için sayı belli oldu

Üreticilerin geçmiş yıllara kıyasla daha az dizel motorlu aracı piyasaya sunması da dizel satışlardaki azalışta önemli etkenlerden biri olarak kabul ediliyor.