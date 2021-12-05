Yerli otomobil TOGG'da kritik adımlar! Türkiye geneli için sayı belli oldu

Son dakika haberine göre: Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gerekli altyapıların hazırlandığını açıkladı. 2030 yılına kadar TOGG başta olmak üzere 2 milyondan fazla elektrikli aracın yollarda olacağı öngörülüyor.

Giriş Tarihi: 05.12.2021 12:04 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021 12:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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