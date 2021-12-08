Uzman isim A Haber’de kar ve sağanak uyarısında bulundu! Peş peşe bastıracak

"KUVVETLERİ YAĞIŞLAR GELİYOR"

A Haber'de konuşan Meteoroloji Hava Tahmin uzmanı Mehmet Özdemirci, "Yarın ülkemizin kuzey ve doğusunda aralıklı yağışlar görülecek. Yağmur ve sağanak şeklinde yağışlar bekliyoruz. Doğu Anadolu'da kar da bekliyoruz. Cuma günü ise Batı'da yağış olacak. Marmara'da da kuvvetli yağışlar bekliyoruz. Hafta sonunda ise Batı'da aralıklı yağışlar olacak. Pazar günü de Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de yağışların devam etmesini bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

MARMARA'YA KAR GELECEK Mİ?

Uzman isim "Yarın için Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı bekliyoruz. Marmara'da kar beklentimiz yok. Genellikle sağank yağmur olacak." şeklinde konuştu.