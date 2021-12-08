Uzman isim A Haber'de kar ve sağanak uyarısında bulundu! Peş peşe bastıracak
Meteoroloji Hava Tahmin uzmanı Mehmet Özdemirci A Haber'de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Milyonlarca vatandaşın merakla araştırdığı "hangi illere kar yağacak?" sorusu cevap buldu. A Haber'de Meteoroloji'nin verilerini değerlendiren uzman isim sağanak yağışlar için tarih verdi. İşte kar ve sağanak yağışların beklendiği iller. Marmara'ya kar yağacak mı?
Milyonlarca vatandaş İstanbul başta olmak üzere birçok il için "kar ne zaman yağacak?" sorusunun cevabını arıyor. A Haber canlı yayınına bağlanan Meteoroloji Hava Tahmin uzmanı Mehmet Özdemirci önemli açıklamalarda bulundu.
"KUVVETLERİ YAĞIŞLAR GELİYOR"
A Haber'de konuşan Meteoroloji Hava Tahmin uzmanı Mehmet Özdemirci, "Yarın ülkemizin kuzey ve doğusunda aralıklı yağışlar görülecek. Yağmur ve sağanak şeklinde yağışlar bekliyoruz. Doğu Anadolu'da kar da bekliyoruz. Cuma günü ise Batı'da yağış olacak. Marmara'da da kuvvetli yağışlar bekliyoruz. Hafta sonunda ise Batı'da aralıklı yağışlar olacak. Pazar günü de Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de yağışların devam etmesini bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.
MARMARA'YA KAR GELECEK Mİ?
Uzman isim "Yarın için Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı bekliyoruz. Marmara'da kar beklentimiz yok. Genellikle sağank yağmur olacak." şeklinde konuştu.
METEOROLOJİ'DEN FLAŞ UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar Mevkisi, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Mersin, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (30-60 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın merkez ve kuzey, Elazığ'ın doğu ilçelerinde kuvvetli karla karışık yağmur (20-50 kg/m²), yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bu gece saatlerinde iç ve batı kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının Marmara ve Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (30-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Mersin, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (30-60 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar Mevkisi, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın merkez ve kuzey, Elazığ'ın doğu ilçelerinde kuvvetli karla karışık yağmur (20-50 kg/m²), yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (30-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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