Son dakika: DEAŞ’ın kirli planı ortaya çıktı! Terör saldırılarıyla karışıklık planladılar

"TOPLANTILARI ORGANİZE ETTİ" İDDİASI...

İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün raporlarına ve iddialara göre; terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey sorumlularıyla irtibatlı olan ve talimatlar aldığı iddia edilen Fazlı K., iddialara göre örgütsel toplantılar organize etti. Terör örgütü DEAŞ'a katıldığı 12 Mayıs 2014 tarihinde İstanbul'un Bağcılar İlçesi'nde hakkında kayıp başvurusu yapılan ve "Silahlı Terör Örgütü Kurmak, Yönetmek Veya Üye Olmak" suçundan yargılandığı iddia edilen Fazlı K.'nın yurt dışı çıkış yasağı bulunuyor.

YTS'lerin ülkemize gelmelerinden, barınma, gıda, giyecek başta olmak üzere lojistik ihtiyaçlarından sorumlu olduğu iddia edilen Fazlı K.'nın terör örgütü DEAŞ'ın ülkemizde gerçekleştirmek istediği terör saldırılarından haberdar olduğu da iddia edildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından düzenlenen o operasyonla terör örgütü DEAŞ'ın tüm terör saldırısı planları alt üst oldu.