Baklavacı magandaların davası sil baştan! Sanıklar yeniden hakim karşısına çıkacak

20 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ, İZAHTAN VARESTE SAVUMALAR GELDİ

Olaydan kısa bir süre sonra Sel kardeşleri tutukladı. İstanbul Anadoolu Cumhuriyet Başsavcılığı bir gün sonra hazırladığı jet iddianamede Hasan ve Hüseyin Sel'in "kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma", "mala zarar verme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 20'şer yıla kadar hapislerini istedi.

Yargılamada sanıklardan Hasan Sel, "Ben şeker hastasıyım. Annemle ilgili sözler de sarf edilince kendimi kaybettim, sinirlendim. Yapmamam gerekiyordu, pişmanım. Yaptığım doğru değil ama aynasını gösterince ben de aynasına vurdum ve kırdım. Aracın arasından geçemeyince, aracına çıktım, istemeden de olsa bastım kaputa" diyerek ilginç bir savunmaya imza attı.