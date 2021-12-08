Kabine Toplantısı son dakika: Yasaklar yeniden geri gelecek mi? 8 Aralık Kabine Toplantısı kararları...

Yasaklar yeniden geri gelecek mi? 8 Aralık Kabine Toplantısı kararları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları için gözler gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasına kilitlendi. Bugün gerçekleşecek olan toplantıda yeni omicron varyantı, döviz kuru hareketliliği, stokçularla mücadele ve asgari ücret zammı gibi birçok konu gündeme gelecek. Toplantı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunacak. Toplantıdan çıkacak kararlar merak ediliyor. İşte, Yasaklar yeniden geri gelecek mi? 8 Aralık Kabine Toplantısı kararları...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantısı sonuçları ve alınacak kararlar, bu hafta yapılan toplantı sonrası belli olacak. Belirli aralıklarla Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısı 8 Aralık Çarşamba günü gerçekleşecek. Ankara'da yapılacak toplantıda koronavirüste sayıların düşürülmesi için atılabilecek adımlar ve aşılama sayısında son durum değerlendirilecek. Toplantının ardından akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.