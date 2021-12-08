Kabine Toplantısı son dakika: Yasaklar yeniden geri gelecek mi? 8 Aralık Kabine Toplantısı kararları...
Kabine Toplantısı son dakika: Yasaklar yeniden geri gelecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Toplantıda bugün döviz kuru hareketliliği, stokçularla mücadele ve asgari ücret masada olacak. Toplantıdan çıkacak kararlar milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. İşte, Yasaklar yeniden geri gelecek mi? 8 Aralık Kabine Toplantısı kararları...
Yasaklar yeniden geri gelecek mi? 8 Aralık Kabine Toplantısı kararları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları için gözler gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasına kilitlendi. Bugün gerçekleşecek olan toplantıda yeni omicron varyantı, döviz kuru hareketliliği, stokçularla mücadele ve asgari ücret zammı gibi birçok konu gündeme gelecek. Toplantı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunacak. Toplantıdan çıkacak kararlar merak ediliyor. İşte, Yasaklar yeniden geri gelecek mi? 8 Aralık Kabine Toplantısı kararları...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Kabine toplantısı sonuçları ve alınacak kararlar, bu hafta yapılan toplantı sonrası belli olacak. Belirli aralıklarla Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısı 8 Aralık Çarşamba günü gerçekleşecek. Ankara'da yapılacak toplantıda koronavirüste sayıların düşürülmesi için atılabilecek adımlar ve aşılama sayısında son durum değerlendirilecek. Toplantının ardından akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.
DİPLOMATİK TEMASLAR
Toplantıda, Türkiye'nin son bir ay içerisindeki diplomatik temaslarının ele alınması bekleniyor. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan Türkiye'ye gelmişti. Bu kritik temasın ardından Başkan Erdoğan, Katar'a önemli bir ziyaret gerçekleştirmişti. Körfez ülkeleri ile karşılıklı temaslar ve sonuçları da görüşülecek.
KORONAVİRÜS SALGINI VE AŞILAMADA SON DURUM
Masadaki bir diğer önemli konu ise koronavirüs salgınında gelinen son durum... Vaka sayıalrının düşürülmesi için atılabilecek adımlar ve aşılamada gelinen son durum değerlendirilecek. Toplantının ardından Başkan Erdoğan, alınan kararları millete sesleniş konuşmasında duyuracak.
ASGARİ ÜCRET
Asgari Ücret Komisyonu görüşmeleri Aralık ayında başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda ikinci toplantı ise dün gerçekleşti. Kabine toplantısında bu konu da ele alınacak. Asgari ücret için 3 bin 500 liradan 4 bin 500 liraya kadar pek çok rakam konuşuluyor.
BAŞKAN ERDOĞAN ASGARİ ÜCRET İLE İLGİLİ NE DEMİŞTİ?
Başkan Erdoğan, Katar'a hareket etmeden önce Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, asgari ücret ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:
"Biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız. Asgari ücret noktasında da inşallah en uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net, masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz. Bu nihai kararla birlikte de temenni ediyorum ki sadece işçi kesiminin buradaki memnuniyeti değil, iş verenin de bu alınan kararla memnun olması lazım.
Çünkü hep söylüyoruz ya yatırım, istihdam, üretim, ihracat, büyüme... Şimdi bizim burada hem işçinin emeğine, iş verenin de bu noktadaki yatırım gücüne ihtiyacımız var. Bu iki gücün ayakta durması bizim için büyük önem arz ediyor. İnşallah sadece bu dönemde alınacak karar değil, bir de önümüzdeki yıl seçim öncesi alınacak olan karar da var. Bütün bunları düşünerek bir karar vereceğiz. Bu kararla beraber yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.
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