Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı | 7 Aralık vaka ve vefat sayıları
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük vaka ve vefat sayılarını muhteva eden koronavirüs tablosunu açıkladı. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre 7 Aralık Salı günü kaç kişi koronavirüse yakalandı? Kaç vatandaş Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti? İşte tüm detaylarıyla Türkiye'nin 7 Aralık Salı günü Kovid-19 tablosu...
SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 317 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 687 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi yaşamını yitirdi.
7 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU
BAKA KOCA'DAN YOĞUN BAKIM VERİLERİNE DİKKAT ÇEKTİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Türkiye'nin her yerinde yoğun bakımda yatan Covid-19 hastaları var. Bunların önemli bir bölümünün hiç aşı yaptırmamış veya aşıları eksik kişiler olması tesadüf değil. Aşılı kişilerin hastalığı büyük oranda hafif geçirmesi de tesadüf değil. Geride kalan 10 ayın sonuçlarına güvenin
Türkiye'nin her yerinde yoğun bakımda yatan Covid-19 hastaları var. Bunların önemli bir bölümünün hiç aşı yaptırmamış veya aşıları eksik kişiler olması tesadüf değil. Aşılı kişilerin hastalığı büyük oranda hafif geçirmesi de tesadüf değil. Geride kalan 10 ayın sonuçlarına güvenin pic.twitter.com/EF3ZNMn0Lo— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 7, 2021
6 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU
29 KASIM KOVİD-19 TABLOSU
28 KASIM KOVİD-19 TABLOSU
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