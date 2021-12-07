Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı | 7 Aralık vaka ve vefat sayıları

BAKA KOCA'DAN YOĞUN BAKIM VERİLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'nin her yerinde yoğun bakımda yatan Covid-19 hastaları var. Bunların önemli bir bölümünün hiç aşı yaptırmamış veya aşıları eksik kişiler olması tesadüf değil. Aşılı kişilerin hastalığı büyük oranda hafif geçirmesi de tesadüf değil. Geride kalan 10 ayın sonuçlarına güvenin