Antalya’da kan donduran olay! Deccal nedir, ne anlama geliyor? Deccal kimdir, kime denir?

DECCAL KİME DENİR?

Deccal kıyamet gününe yakın olarak ortaya çıkacak olan, insanları doğruluktan saptıracak olan, onları kötülüğe iten kişiye denilmektedir. İslam kaynaklarında Deccal kavramına geniş yer verilmiştir. Ahir zamanda ortaya çıkacak olan Deccal, pek çok kişiyi peşinden sürükleyecek ve herkesi kötülüğe itecektir. Deccal'in şekline ve neye benzediği de bu kaynaklarda yer verilmiştir. Deccal kavramı Kur'an-ı Kerim'de geçmese de hadis-i şeriflerde Deccal kavramına yer verilmektedir. Kainatın yaratıcısı Allah azze ve celle Deccal ile kullarını imtihan edecektir. Deccal Allah'ın imtihanına aracılık yapacak olan kişidir.