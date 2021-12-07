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Antalya'da kan donduran olay! Deccal nedir, ne anlama geliyor? Deccal kimdir, kime denir?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.12.2021 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021
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Antalya’da kan donduran olay! Deccal nedir, ne anlama geliyor? Deccal kimdir, kime denir?

Antalya'da kan donduran olay! "Deccal'i vurdum" Deccal nedir, ne anlama geliyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Antalya'daki özel öğrenci yurdunda aşçı olarak çalışan İhsan Güney, yurdun yemekhanesinde üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un başını satırla kesip, göğsünün üzerine koydu. Sonrasında "Deccal'i vurdum" diye bağıran İhsan Güney gözaltına alındı. İşte, Deccal nedir, ne anlama geliyor?

Deccal nedir, ne anlama geliyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Antalya'da korkunç bir olay yaşandı. Aşçı İhsan Güney yemekhanede üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un başını satırla kesti, göğsünün üzerine koydu. Olayın sonrasında yaşananlar ise kan dondurucu. İşte, Deccal nedir, ne anlama geliyor?

Antalya'da özel öğrenci yurdunda aşçı olarak çalışan İhsan Güney (38), yurdun yemekhanesinde üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un (18) başını satırla kesip, göğsünün üzerine koydu.

"DECCAL'İ VURDUM"

Olay, saat 14.30 sıralarında, Kepez İlçesi Kültür Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan, Antalya İlim ve Kültür Derneği'nin (Alim Derneği) 4 katlı öğrenci yurdunun yemekhanesinde meydana geldi. Yurdun aşçısı İhsan Güney, henüz bilinmeyen bir nedenle duvara dayadığı Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un başını satırla kesti. Güney, kestiği başı, Tuğrul'un göğsünün üzerine koyup, "Deccal'i vurdum" diye bağırdı. Güney, satırı da gencin göğsünün üzerine bıraktı.

Olayı gören öğrencilerden biri yemekhanenin kapısını kapatıp kilitledikten sonra polisi aradı. İhbar üzerine öğrenci yurduna gelen polis, İhsan Güney'i gözaltına aldı. Kısa süre önce yurtta aşçı olarak işe başladığı öğrenilen İhsan Güney, Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor. Mehmet Sami Tuğrul'un, kendi halinde sessiz bir öğrenci olduğu kaydedildi.

DECCAL NEDİR?

Deccal kelimesinin kökeni "Yalan söyleyen, doğruluktan saptıran, şaşırtan" anlamına gelmektedir. Deccal eski İslam kaynaklarında da geçen bir kavramdır. İslam kaynaklarına göre "Ahir zamanda ortaya çıkan insanları doğruluktan saptıran, onları kötülüğe sürükleyen ve sapkınlığa iten kişi" anlamına gelmektedir. Deccal ayrıca olağan üstü güçlere sahip olan kişi anlamına da gelmektedir.

DECCAL KİME DENİR?

Deccal kıyamet gününe yakın olarak ortaya çıkacak olan, insanları doğruluktan saptıracak olan, onları kötülüğe iten kişiye denilmektedir. İslam kaynaklarında Deccal kavramına geniş yer verilmiştir. Ahir zamanda ortaya çıkacak olan Deccal, pek çok kişiyi peşinden sürükleyecek ve herkesi kötülüğe itecektir. Deccal'in şekline ve neye benzediği de bu kaynaklarda yer verilmiştir. Deccal kavramı Kur'an-ı Kerim'de geçmese de hadis-i şeriflerde Deccal kavramına yer verilmektedir. Kainatın yaratıcısı Allah azze ve celle Deccal ile kullarını imtihan edecektir. Deccal Allah'ın imtihanına aracılık yapacak olan kişidir.

Deccal tek gözü olmayan tek kaşı olmayan bir silüette ortaya çıkacaktır. Ayrıca Deccal karşısında ki insanı kandırmak için mutlaka onlara güzel sözler söyleyen kişi olarak gün yüzüne çıkacaktır. Deccal'i adlandırmak için "mesihu-d - dalale" da denilmektedir. Hadis-i şeriflerde belirtildiği üzere Deccal ortaya çıkmadan kıyamet kopmayacaktır. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) Deccal ile ilgili şunları söylemiştir;

" Kıyamet ancak şu alametler ortaya çıkınca gerçekleşecektir.

1) Deccal ortaya çıkacak

2) Yecüc ve Mecüc gözükecek

3) Arap yarımadasında bir yer batacak

4) Güneş batıdan doğacak

5) Dabbet-ül Arz gözükecek

6) Dumanlar yükselecek "

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