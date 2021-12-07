Akıllı mühimmat "TOGAN" göreve hazır! Tüm detaylar A Haber'de aktarıldı

Ankara'da düzenlenen Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi'nde kamuoyuna ilk kez duyurulan gelişmeye göre, TÜBİTAK'ın uzun süreden beri üzerinde çalıştığı TOGAN mühimmatı DASAL havacılık teknolojilerinin insansız hava sistemleriyle uyumlandırıldı.

DÜŞÜK MALİYETİ YÜKSEK ETKİ

Bilindiği üzere TOGAN, havadan bırakılan havan mühimmatı olarak kabul ediliyor ve envanterdeki 81. mm NATO havanlarının eşdeğeri olarak geliştiriliyor. Anti-Personel etkinliği artırılmış bilyeli harp başlığı bulunan TOGAN, çok düşük maliyetli bir hava-yer mühimmatı olarak öne çıkıyor.