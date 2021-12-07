Son dakika: CHP’li İBB’de kadrolaşma tam gaz! BELTUR’a İYİ Partili Genel Müdür Yardımcısı

Beltur A.Ş'de Genel Müdür Yardımcısı olarak atandığını sosyal medyadan duyuran İşmen, "Beltur AŞ'de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almamdan dolayı arayarak, mesajla, ziyaret ederek tebrik ve desteklerini ileten tüm dostlarıma, büyüklerime, kardeşlerime teşekkür ederim. 16 milyon İstanbullunun daha iyi bir İstanbul'da yaşaması için var gücümle çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.