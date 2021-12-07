Yerli ve milli teknolojilerimiz Katar’da! Katar Emiri, Hürjet ve Gökbey’e hayran kaldı

Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat eksenli büyümesine katkı sunan Katarlı kardeşlerimize biz de gereken desteği veriyoruz. Katar'ın güvenlik ve istikrarını kendi ülkemizinkinden ayrı tutmuyoruz.

Türkiye olarak Katar ile birlikte tüm Körfez bölgesinin huzur ve esenliğine büyük önem veriyoruz. Kahraman ordumuz, asırlardır olduğu gibi bugün de üç kıta yedi iklimde barışa, istikrara ve güvenliğe hizmet ediyor.