Yerli ve milli teknolojilerimiz Katar'da! Katar Emiri, Hürjet ve Gökbey'e hayran kaldı
Yerli ve milli teknolojileri ile dünyada büyük yankı uyandıran Türkiye'ye olan ilgi gün geçtikçe artıyor. Son olarak Katar'da Hürjet ve Gökbey büyük ilgi gördü. Başkan Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, baş başa görüşmenin ardından iki ülke arasında anlaşmaların imzalanacağı salona geldi. Erdoğan ve Al Sani, burada TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'den projeler hakkında bilgi alarak, aralarında Hürjet ve Gökbey'in bulunduğu maketleri inceledi.
Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Sani tarafından resmi törenle karşılandı. Liderler, Emirlik Divanı'ndaki resmi karşılama ve heyet takdiminin ardından baş başa görüşme gerçekleştirdi.
Başkan Erdoğan ve Al Sani, resmi karşılama töreninin ardından baş başa gerçekleştirecekleri görüşmeye geçti.
GÖRÜŞMEYE DAMGA VURAN ANLAR
Erdoğan ve Al Sani, burada Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil'den projeler hakkında bilgi alarak, aralarında Hürjet ve Gökbey'in bulunduğu maketleri inceledi.
Katar ile Türkiye arasındaki savunma sanayii iş birliği, son dönemde giderek artış gösteriyor. Katar, 2021 yılının ilk 11 ayı içerisinde Türkiye'den 180.5 milyon ABD Doları değerinde savunma ve havacılık sanayii ihracatı gerçekleştirdi. Bu ihracatın 145.1 milyon dolarlık kısmı, Ekim ve Kasım ayları içerisinde gerçekleştirildi.
Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), Ejder Yalçın Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç (TTZA), SERDAR Uzaktan Komutalı Tanksavar Kulesi, AW139 Simülatörü, Yara Savunma Simülatörü ve bazı deniz platformları, Türkiye'nin Katar'a yönelik savunma ve havacılık ihracatına örnek verilebilir.
Savunma Sanayii Başkanı Demir ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar ziyaretine katılan TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil'in ajandasına ne olduğu ise henüz bilinmiyor. TUSAŞ, kısa süre önce ANKA SİHA ile HÜRKUŞ Askeri Eğitim Uçağı'nın ihracatlarını gerçekleştirmişti.
TUSAŞ'ın helikopter alanında GÖKBEY, T129 ATAK, T629, T929; uçak alanında HÜRKUŞ, HÜRJET, Milli Muharip Uçak (MMU); İHA alanında ANKA, AKSUNGUR, ŞİMŞEK ve uzay alanında ise Small Geo projeleri mevcut. Bu ürünlerin bir kısmının geliştirme faaliyetleri devam ederken, bir kısmı ise üretime hazır durumda.
BAŞKAN ERDOĞAN SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI
Başkan Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden Katar ziyaretine ilişkin paylaşımlarda bulundu.
Erdoğan şunları söyledi:
"Türkiye - Katar Yüksek Stratejik Komitesi'nin 7. Toplantısı münasebetiyle bulunduğum Doha'da, Katar - Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nı ziyaret etme imkânı da buldum. Ülkemizi şerefle temsil eden kahraman askerlerimizi, evlatlarımızı cân-ı gönülden tebrik ediyorum.
Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat eksenli büyümesine katkı sunan Katarlı kardeşlerimize biz de gereken desteği veriyoruz. Katar'ın güvenlik ve istikrarını kendi ülkemizinkinden ayrı tutmuyoruz.
Türkiye olarak Katar ile birlikte tüm Körfez bölgesinin huzur ve esenliğine büyük önem veriyoruz. Kahraman ordumuz, asırlardır olduğu gibi bugün de üç kıta yedi iklimde barışa, istikrara ve güvenliğe hizmet ediyor.
Bu topraklarda asla gerilim, çatışma ve husumet görmek istemiyoruz. Gerek yer altı kaynakları itibarıyla gerekse ticari bakımdan çok büyük potansiyeli olan bu güzel coğrafyanın kardeşlikle, dayanışmayla gündeme gelmesini; her alanda gelişmesini, güçlenmesini arzu ediyoruz.
Hangi kökene, mezhebe, meşrebe sahip olursa olsun, Körfez halklarının tamamı bizim özbeöz kardeşimizdir. Körfez ülkeleriyle iş birliğimizi bu anlayışla karşılıklı çıkar ve saygı temelinde ilerletmeye çalışıyoruz.
Bugün de Komite toplantımızın 7'ncisini Aziz Kardeşim Şeyh Temim'in ev sahipliğinde başarıyla icra ettik. Savunmadan güvenliğe, ticaretten yatırımlara, sağlıktan eğitime uzanan çok geniş bir alanda önemli kararlar aldık, iş birliğimizi daha da ilerletecek 15 anlaşma imzaladık.
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