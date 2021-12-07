İşte HDP'nin Millet İttifakı'ndan talebi: Federal sisteme geçelim!
HDP vekili Ömer Öcalan yaptığı açıklamada Türkiye'ye uygun olan yönetim biçiminin demokratik konfederal sistem olduğunu ifade etti. Anayasa'nın ilk dört maddesinin değişmesini isteyen HDP'nin tutumu sürerken, ittifak ortağı CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Kürt sorununu çözeceğim" demişti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamayla, Türkiye'de bir Kürt sorunu olduğunu ve çözümünün de HDP'den geçtiğini işaret etmişti.
TARTIŞMA İÇİN ŞARTINI SUNDU
İttifak ortakları CHP'nin söz konusu çıkışını değerlendiren HDP vekili İmam Taşçıer, "Anayasanın ilk dört ile 40 ve 41'inci maddesi değiştirilmezse, bazı kanunlardaki çekinceler kaldırılmazsa, Kürt sorunu tartışılamaz. Kürtlerin talepleri de bellidir." demişti. Söz konusu talebin ardından HDP, bu kez de yönetim biçiminin değişmesini istedi.
"FEDERAL SİSTEM İSTİYORUZ"
TBMM'deki bütçe görüşmelerinde söz alan HDP vekili Ömer Öcalan, mevcut bütçenin tartışılmasından önce sistemin değiştirilmesi gerektiğini açıkladı.
Merkezi hükümet sisteminde, merkezi ulus devlet sisteminde sayısal çokluğa göre sağlanan düzenin demokratik olmadığını söyleyen Öcalan, bu durumun tartışma ve değiştirme zeminini de engellediğini söyledi.
"ULUS DEVLETLE YÜRÜMEZ"
Mekanizmanın eleştirilmesinden önce merkezi ulus devlet sisteminin değişmesi gerektiğini savunan Öcalan şunları söyledi:
"Muhalefet de belki şu noktada ortaktır. AB'nin yerel özerklik şartı karşısında yer alıyorlar mı bilmiyoruz. Bu merkezi düzeydeki yapılanma, devlet mekanizması, yerelin bütçesini, geleceğini düşünmez. Buradaki yapı, antidemokratik bir yapıdır. Sistemin dışına çıkarak önermelerde bulunmamız gerekiyor.
Birden fazla etnik yapı, inançsal yapı, siyasal anlayışı içinde barındıran mekanizma, ulus devletle yürütülmez. Biz bunun karşısına demokratik konfederal sistemi koyuyoruz. Yoksa 100 yıldır böyle geldi. 2023 hedefi olanlar ülkeyi daha da uçuruma, daha da derinleşen çelişkilerin içerisine koyacaktır."
PKK DA "ÖZERKLİK İSTİYORUZ" DEMİŞTİ
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' yolculuğuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Biz helalleşmeye hazırız. Ama öyle kuru kuruya helalleşme olamaz." demişti.
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