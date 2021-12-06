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Sağlık çalışanını tehdit eden İYİ Partili Hasan Ofluoğlu “kaba davrandı” diyerek kendini savundu

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Giriş Tarihi: 06.12.2021 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021
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Sağlık çalışanını tehdit eden İYİ Partili Hasan Ofluoğlu “kaba davrandı” diyerek kendini savundu

Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde sağlık çalışanını tehdit eden ve “Bana adını alın” diyen İYİ Parti'li Üsküdar İlçe Başkanı Hasan Ofluoğlu, tepkilerin peş peşe gelmesinin ardından özür metni yayınlayıp "kaba davrandı" diye kendini savundu.

İstanbul Üsküdar'da bulunan Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne annesiyle birlikte gelen İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı Hasan Ofluoğlu olay çıkardı. Ofluoğlu'nun olay çıkardığı sırada sağlık çalışanı "beyaz kod" vereceğini söyledi.

TEHDİTLER SAVURDU

Bunun üzerine sağlık çalışanına tehditler savuran İYİ Parti'li Ofluoğlu, "Ben sana sorarım o beyaz kodu. Beni dinliyor musun? Sen kiminle konuştuğunun farkıdan mısın? Ben kimim lan? Sorarım sana o beyaz kodu. Ondan sonra yalvarırsın iş yerine geri dönmek için" dedi.

"ARKADAŞIN İSMİNİ ALIN"

Sağlık çalışanına sesini yükselterek tehditler savuran Ofluoğlu, "Arkadaşın ismini cismini alın bana" ifadelerini kullandı.

ÖZÜR METNİNDE DE ÇALIŞANI SUÇLADI

Skandal görüntüler sonrası İP'li zorbaya tepkiler peş peşe geldi. Zoraki bir açıklamayla özür dileyen Ofluoğlu, özür metninde bile kendini akladı, sağlık çalışanını hedef göstererek temize çıkmaya çalıştı.

İşte İP'li Hasan Ofluoğlu'nun özür metni:

İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı Hasan Ofluoğlu sağlık çalışanını tehdit etti İYİ PARTİ ÜSKÜDAR İLÇE BAŞKANI HASAN OFLUOĞLU SAĞLIK ÇALIŞANINI TEHDİT ETTİ
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