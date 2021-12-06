Sağlık çalışanını tehdit eden İYİ Partili Hasan Ofluoğlu “kaba davrandı” diyerek kendini savundu
Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde sağlık çalışanını tehdit eden ve “Bana adını alın” diyen İYİ Parti'li Üsküdar İlçe Başkanı Hasan Ofluoğlu, tepkilerin peş peşe gelmesinin ardından özür metni yayınlayıp "kaba davrandı" diye kendini savundu.
İstanbul Üsküdar'da bulunan Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne annesiyle birlikte gelen İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı Hasan Ofluoğlu olay çıkardı. Ofluoğlu'nun olay çıkardığı sırada sağlık çalışanı "beyaz kod" vereceğini söyledi.
"ARKADAŞIN İSMİNİ ALIN"
Sağlık çalışanına sesini yükselterek tehditler savuran Ofluoğlu, "Arkadaşın ismini cismini alın bana" ifadelerini kullandı.
ÖZÜR METNİNDE DE ÇALIŞANI SUÇLADI
Skandal görüntüler sonrası İP'li zorbaya tepkiler peş peşe geldi. Zoraki bir açıklamayla özür dileyen Ofluoğlu, özür metninde bile kendini akladı, sağlık çalışanını hedef göstererek temize çıkmaya çalıştı.
İşte İP'li Hasan Ofluoğlu'nun özür metni:
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