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Son dakika: Bingöl'de PKK'ya darbe! Teröristlerin sığınakları imha edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.12.2021
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Son dakika: Bingöl’de PKK’ya darbe! Teröristlerin sığınakları imha edildi

Son dakika haberine göre Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen Eren Kış-6 operasyonunda teröristlerce kullanılan sığınak bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, ilçe kırsalında icra edilen Eren Kış-6 operasyonu kapsamında arazi araması gerçekleştirdi.

PKK'lı teröristler tarafından kullanılan bir sığınakta ve 2 ayrı noktada toprağa gömülen bidon içerisinde 183 fişek ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Sığınak ve malzemeler ekiplerce imha edildi.

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